Stiri pe aceeasi tema

- Vineri 12 aprilie, la Pitesti a inceput a 42-a editie a Simfoniei Lalelelor, cea mai mare expozitie florala din Romania. Desi vremea a fost una foarte rece, temperatura nedepasind opt grade Celsius, sute de copii de gradinita si elevi au fost pusi sa defileze imbracati foarte sumar si tremurand de frig…

- Deputatul social-democrat Catalin Radulescu a sustinut, joi seara, la Romania TV, ca PSD "o sa dea in campania electorala" probe ca Imre Orban, tatal liderului PNL a fost seful Securitatii din Odorheiu Secuiesc. Informatia nu este insa una noua. In septembrie 2006, Ludovic Orban a recunoscut ca tatal…

- Președintele Romaniei nu vine la Simfonia Lalelelor 2019. In schimb, vine Daea. Potrivit primarului Cornel Ionica, președintele Romaniei a anunțat ca nu poate onora invitația acestuia de a participa la deschiderea ediției din acest an a Simfoniei Lalelelor. Se pare ca Iohannis are deja alt program pentru…

- Partidele din Opozitie incearca introducerea in dezbaterea parlamentara a modificarii legii electorale, astfel incat primarii sa fie alesi prin doua tururi de scrutin, si nu printr-un tur, cum este in prezent. Graba partidelor este justificata prin apropierea alegerilor locale, anul viitor. In plus,…

- Presa internaționala comenteaza protestul "#șieu" organizat vineri in Romania. "Cea mai mica autostrada din lume face de rușine o națiune" - așa iși intituleaza BBC articolul despre inițiativa omului de afaceri sucevean care a construit pe cont propriu un

- De 10 zile, trupul Vioricai se afla la o morga din Italia. Pentru ca nimeni nu s-a interesat de ea pana acum, legiștii au apelat la presa in speranța ca povestea ei va ajunge și in Romania. ”Femeia a...

- Fostul premier Victor Ponta a sustinut ca, in timpul guvernarii USL, Liviu Dragnea „il batea la cap pe George Maior“ sa o angajeze pe iubita lui de atunci la SRI. Surse din PSD sustin pentru Adevarul ca iubita invocata de Ponta ar fi Catalina Stefanescu, pe care Dragnea, in 2012, a propulsat-o in…

- Ministrul Energiei, Anton Anton, se afla dimineata deja in drum spre Oltenia, unde va incerca sa aplaneze conflictul deschis dintre stat minerii aflati in greva. Comunicatul Ministerului Energiei: "Ministrul Energiei Anton Anton impreuna cu Secretarul de Stat Doru Visan vor avea in cursul zilei de…