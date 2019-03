Stiri pe aceeasi tema

- Cu mai putin de o luna inainte de Brexit, negociatorii britanici si cei ai Uniunii Europene se reunesc marti la Bruxelles, in incercarea de a gasi un compromis susceptibil sa convinga parlamentul britanic sa voteze ''acordul de divort'' si sa evite socul unei separari brutale, noteaza AFP. Intalnirea,…

- Autoritatea Bancara Europeana (EBA) a cerut statelor membre sa protejeze depozitele clientilor de la subsidiarele bancilor britanice din UE in cazul unui Brexit fara acord, transmite Reuters. Depozitele bancare de pana la 100.000 euro sunt garantate in UE, dar aceste reglementari nu sunt extinse…

- Parlamentarii britanici au votat miercuri seara o serie de amendamente pentru a pava calea urmatorilor pasi care trebuie facuti în procesul de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana. potrivit Euronews, citat de Rador.Numai doua din cele cinci amendamente supuse votului au fost adoptate,…

- Negociatorii britanici si europeni in dosarul Brexitului 'intra in impas' in incercarea de a evita un scenariu in care Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord paraseste Uniunea Europeana fara un acord, a estimat miercuri ministrul de externe irlandez Simon Coveney, citat de Reuters preluata…

- Premierul britanic, Theresa May, a declarat miercuri ca tentativele unor parlamentari de a se folosi de procedurile puterii legislative pentru amanarea momentului Brexit nu rezolva problema de fond a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana, transmite Reuters preluata de Agerpres. "Ceea…

- Acordul convenit de Londra si Uniunea Europeana cu privire la iesirea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din blocul comunitar va fi supus la vot marti seara in parlamentul britanic, in cazul neaprobarii documentului existand riscul ca intregul proces al Brexitului sa fie cuprins…

- Sustinatorii apartenentei Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord la Uniunea Europeana si-au stabilit strategia prin care parlamentul de la Londra poate forta guvernul sa solicite un nou referendum asupra Brexitului. Cu mai puțin de trei luni înainte de ieșirea oficială…

- Active in valoare de aproape 1.000 de miliarde de dolari (800 de miliarde de lire sterline) sunt mutate din Marea Britanie in noile centre financiare din Uniunea Europeana, inaintea Brexitului, se arata intr-un raport publicat de firma de consultanta EY, transmite Reuters. Votul final în parlamentul…