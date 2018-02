Stiri pe aceeasi tema

- Medicii au confirmat, joi seara, un nou deces provocat de gripa, fiind vorba despre o femeie din judetul Bihor care fusese vaccinata. Potrivit statisticilor, acesta este cel de-ale 31-lea deces in sezonul 2017 - 2018. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a…

- David Ginola va deveni tata la varsta de 51 de ani. Partenera sa, Maeva Denat (28 de ani), este insarcinata si va aduce pe lume un copil. Fericitul moment vine la doi ani distanta de cand legendarul fotbalist a fost la un pas de moarte. In mai 2016, fostul sportiv a suferit un atac de cord in timpul…

- Nelu Ploiesteanu este unul dintre cei mai apreciati lautari din Romania, insa, pana sa devina celebru, a avut o viata grea. A fost sarac pana la 35 de ani, iar in casa nu avea covoare. Artistul a mai precizat ca nu a primit niciodata cadouri si ca bradul de Craciun era impodobit cu nuci, nu cu globuri.…

- Jelena Ostapenko, letona care a invins-o pe Simona Halep in finala de la Roland Garros de anul trecut, a vorbit despre cum acea victorie i-a schimbat complet traiectoria carierei. "Dupa ce am caștigat Roland Garros, mi s-a schimbat toata viața, sunt mult mai populara in Letonia și oriunde merg sa joc.…

- Simona Halep (26 de ani), locul 2 WTA, a gasit remediul pentru probleme medicale pe care le are dupa ce s-a accidentat in primul tur la Australian Open. Sportiva a decis sa se „refaca” alaturi de un fotbalist celebru. Totul sub privirile paparazzilor Spynews.ro.

- Kamara si amanta acestuia, Madalina, au vorbit despre relatia pe care o au in prezent. Artistul a marturisit ca urmeaza sa divorteze si ca vrea sa vada cum va decurge relatia cu noua sa iubita.

- Reteaua de socializare, criticata frecvent pentru felul in care foloseste datele utilizatorilor, a comunicat pentru AFP ca a pus la punct, la sediul sau social european de la Dublin, o echipa ampla, formata din experti, designeri si juristi, pentru a se pregati pentru intrarea in vigoare a acestei…

- O noua tentativa de omor la metrou. Un barbat a impins o femeie sub tren. Victima, intre moarte si viata. Un italian de 47 de ani a fost arestat, in cursul noptii de vineri spre sambata, la Roma si acuzat de tentativa de omor dupa ce a impins o femeie sub un tren de metrou, a anuntat sambata politia…

- Incidentul a avut loc vineri, in statia de metrou Eur Fermi stop, in sudul capitalei italiene.Politia a descris gestul agresorului drept 'un act de nebunie, informeaza Agerpres. Victima este o femeie de 47 de ani din Peru, care lucra ca ospatarita. In urma agresiunii i-a fost…

- Soc in Premier League, cel mai bogat campionat de fotbal din lume. Un cunoscut fotbalist a fost incatusat alaturi de propria sotie. Cei doi sunt acuzati de o frauda uriasa. Este vorba despre Glenn Murray, de la Brighton. Acesta a fost arestat pentru frauda fiscala, conform telegraph.co.uk.Citește…

- "Gelozie domn-le. Nu am vrut sa o omor. Nu am vrut sa o omor niciodata. Imi pare foarte rau. Avea mai multe (n.r. aventuri)", a spus Florin Oprea cand a iesit de la audieri, potrivit wowbiz. Din primele informatii, se pare ca Florin Oprea si-a urmarit iubita, a intrat in salonul in care era…

- Un incendiu violet a cuprins, luni, in jurul orei 12.00, o casa din Magina. La fața locului au ajuns 10 ofițeri de la Detașamentul Aiud, cu doua autospeciale și o ambulanța SMURD. In imobil, salvatorii au gasit, fara suflare, o femeie de 93 de ani. Un alt barbat, de 83 de ani, a scapat cu viața și a…

- Un grav accident rutier a avut loc in timpul nopții de sambata spre duminica, in jurul orei 01.00, pe un drum din localitatea Doroteia al orașului Frasin. In timp ce conducea un autoturism VW pe DJ 177A, un barbat de 31 de ani din comuna Stulpicani nu a adaptat viteza la condițiile de drum și a ...

- La data de 12 ianuarie a.c., o femeie, in varsta de 83 de ani, din Constanta, a sesizat Sectia 1 Politie despre faptul ca, deplasandu se pe o strada din municipiu, ar fi pierdut aproximativ 20.000 de lei. Potrivit IPJ Constanta, politistii constanteni au efectuat cercetari specifice in zona indicata…

- Ea este noua iubita a unui celebru fotbalist din Liga 1. Claudiu Herea, pentru ca despre el este vorba, nu o duce deloc prea bine in viața profesionala la echipa sa Sepsi Sf. Gheorghe, insa marcheaza in cea personala.

- Slabeste cu chia. Semintele intaresc organismul Semintele de chia sunt pline de vitamine si minerale, ajutand la reglarea greutatii, controlarea poftei de dulce si luptand impotriva radicalilor liberi, aceste seminte sunt, cu adevarat, o minune pentru sanatate, cu beneficii infinite Datorita aportului…

- Cunoscutul istoric și academician Nicolae Edroiu s-a stins din viața, chiar in fața Institutului de Istorie "George Barițiu” din Cluj-Napoca. Prof. univ. dr Nicolae Edroiu era membru corespondent al Academiei Romane și a fost gasit fara viața in mașina sa, scriu jurnaliștii de la Știri de…

- Iuliana Luciu a postat pe retelele de socializare un mesaj emotionant pentru mama sa! Nu doar ca atat ea, cat si Nicoleta isi impartasesc sentimentele care intregesc un tabou mama-fica foarte frumos, insa aceasta si-a pus si o dorinta.

- In viata Armatei Ungare a inceput o modernizare de importanta istorica, iar in acest context bugetul planificat pentru acest an, in valoare de 428 de miliarde de forinti (aprox 1,4 miliarde euro), reprezinta un pas important, a declarat ministrul ungar al apararii postului public de radio Kossuth. Istvan…

- Adam Nemec se afla in vacanța in aceasta perioada alaturi de iubita sa Zuzana Kollarova, 24 de ani, cea care a fost Miss Univers Slovacia 2016. Atacantul a profitat de scurta vacanța primita din partea lui Vasile Miriuța și a cerut-o in casatorie pe frumoasa Zuzana. Viitoarea soție a lui Nemec a postat…

- Fost campion al Romaniei cu Unirea Urziceni, Dacian Varga si-a deschis sufletul, intr-un interviu de colectie acordat in exclsivitate pentru „Star Matinal”. Desi a ajuns la 33 de ani, fostul mijlocas a vorbit deschis despre viata sa sentimentala. Acesta a marturisit ca, in prezent, nu are o relatie…

- Povestea a fost spusa de Dana Grecu in cadrul emisiunii "Adevaruri ascunse" de la Antena 3. Episodul relatat in aceasta seara de vedeta Antenei 3 s-a derulat pe vremea cand prezenta o alta emisiune. "Noi am spus la Adevaruri de Viața povestea lui Brigitte Sfat. Va marturisesc sincer ca eu…

- Actorul Sylvester Stallone, în vârsta de 71 de ani, este investigat de poliție dupa ce o femeie a depus o plângere ca ar fi fost violata de acesta în urma cu peste 20 de ani.

- Marian Avram, de 33 de ani, are condamnari anterioare pentru viol și tentativa de viol, fapte savarșite in Romania. Potrivit deciziei instanței, Avram va ispași minim opt ani de inchisoare in Marea Britanie, dupa care va fi deportat pentru a-și continua pedeapsa in tara. Fapta pentru care…

- Unul dintre cei mai rasfatati sportivi din tara noastra este de nerecunoscut. De cand s-a facut baiat de casa, Cristian Daminuta a inceput sa faca lucruri de-a dreptul nebunesti. In pragul Sarbatorilor, tanarul a cheltuit o avere doar ca sa o faca pe logodnica lui fericita.

- Smiley este unul dintre cei mai apreciati artisti din Romania. Cu ocazia lansarii noului sa album, cantaretul a vorbit despre cea mai importanta femeie din viata sa. Atentie, nu este vorba de Gina Pistol, alaturi de care vedeta traieste o poveste de dragoste. A

- Smiley este un artist iubit de milioane de oameni si se pare ca ii merge din ce in ce mai bine si infloreste pe zi ce trece in cariera. De curand artistul a avut parte de o surpriza de zile mari din partea prietenilor, unde extrem de emotionant a oferit un interviu cu lacrimi in ochi.

- De cand a devenit mamica, Ilinca Vandici și-a intarit și mai tare valorile despre viața și incearca sa faca tot posibilul ca fiul ei sa fie un copil echilibrat, care sa știe sa aprecieze ceea ce are in jur. Ilinca Vandici nu vrea un copil rasfațat. Ilinca Vandici, la Gala Elle Style Awards 2017 Ca orice…

- Este celebru mai mult pentru prestațiile sale de Don Juan decat pentru cele din teren, deși talent de fotbalist are cu carul. Dar, probabil, orbit de frumusețea femeilor cu care s-a iubit, barbatul cu pricina a parut mai preocupat de evenimentele mondene decat de fotbal. Dar, oricum ar fi, acum, a dat…

- In fata a 1.600 de jurnalisti rusi si straini, joi, 14 decembrie 2017, cu ocazia evenimentului televizat despre care se stie ca este deja o traditie a mandatului sau, presedintele rus Vladimir Putin a oferit telespectatorilor una din seria aparițiilor sale importante pe care le folosește pentru a-și…

- O femeie de 60 de ani și-a pierdut viața marți dimineața, in jurul orei 5.30, in urma unui accident rutier petrecut pe strada Harmanului. Femeia s-a angajat in traversarea neregulamentara a strazii, in zona autogarii 3, fiind surprinsa si accidentata de un autobuz care circula spre Triaj și era condus…

- Un grav accident rutier petrecut duminica dupa-amiaza, in jurul orei 17.15, a curmat viata unei femei de 69 de ani. In timp ce se afla la volanul unui autoturism si circula pe DN 29, in interiorul orasului Salcea, un barbat de 43 de ani, din judetul Botosani, a accidentat grav o femeie care se ...

- Cultura japoneza difera in privinta mai multor aspecte de cea occidentala, una dintre cele mai importante trasaturi ale sale fiind importanta pe care o acorda ideillor de datorie si onoare. Conceptul de rusine cantareste greu pentru poporul japonez, asteptarile societatii fiind de mare importanta. Acest…

- Doliu in intreg spatiul romanesc. Regele Mihai I a incetat din viata, la varsta de 96 de ani. Majestatea sa s-a stins la ora 13:00, la resedinta sa din Aubonne, Elvetia. Pana in ultima clipa, la capataiul suveranului a stat Altetea Sa Regala, Principesa Maria.

- Shashi Kapoor, simbol al Bollywood-ului si fratele celebrului Raj Kapoor, a murit la varsta de 79 de ani, dupa o lunga suferinta. La fel ca si fratele sau, decedat in 1988, Shashi Kapoor a fost o vedeta a cinematografiei indiene.

- Artistul a anunțat ca mama lui, Sheila Farebrother, a murit luni dimineața, la varsta de 90 de ani, scrie antena3.ro. Citeste si Castiga intr-o zi cati altii pot face avea in cateva vieti: Cat primesc celebritatile in 24 de ore "Am vazut-o lunea trecuta și sunt șocat. Sa calatorești…

- Liga Profesionsita de Fotbal a anuntat cu tristete trecerea in nefiinta a celui care a fost Valer Sulea, membru in corpul de observatori LPF. Fost fotbalist de mare valoare, Valer Sulea a debutat pe prima scena pe data de 2 august 1980, intr-un meci FCM Brasov – FCM Galati 2-1.

- O femeie din Uruguay a fost supusa unei intervenții chirurgicala de reconstrucție, dupa ce a fost batuta in repetate randuri de soțul ei extrem de gelos. Acesta o abuza de fiecare data cand cineva ii dadea un like la fotografiile de pe Facebook, relateaza Daily Mail. Adolfina Camelli Ortigoza, in varsta…

- Femeia in varsta de 36 de ani era insotita de alte doua persoane in momentul in care a vrut sa traverseze strada printr-un loc nepermis. Nu s-a asigurat si a fost izbita din plin de un Tir, iar apoi a fost proiectata sub rotile unei masini. Pompierii au intervenit imediat pentru a o salva…

- O ambulanta din judetul Botosani a fost vandalizata de rudele unei paciente de 83 de ani. Autospeciala de la ambulanta a fost lovita cu bolovani de un grup de sateni, iar medicii nu au putut interveni. Femeia de 83 de ani a murit in urma unui stop cardio-respirator, ca urmare a faptului ca medicii nu…

- Actorul Claudio Baez, cunoscut pentru numeroasele roluri pe care le-a avut în telenovele, s-a stins din viața la vârsta de 69 de ani în Mexic. Acesta a jucat în telenovele precum “Rosa Salvaje”, “Simplemente Maria” sau “Mujer de madera”.…