Stiri pe aceeasi tema

- Politisti din cadrul Sectiei 15 Rurala Filiasi au prins, ieri, in flagrant 3 barbati cu varste cuprinse intre 30 si 49 de ani, toti din Cotofenii din Fata, care taiasera 5 arbori dintr-o padure, din Cotofenii din Dos. Materialul lemnos ...

- Cum ajung oamenii sa aiba succes? Este una dintre intrebarile la care se cauta raspuns de sute de ani. Studiile si marturiile antreprenorilor de succes arata ca majoritatea dintre ei au aceleasi obiceiuri, care par sa ii ajute in indeplinirea scopurilor lor.

- Zeci de pompieri si lucratori silvici incearca de de mai multe ore sa limiteze si sa stinga un incendiu care a cuprins 20 de hectare de litiera de padure din Parcul National Gradistea Muncelului - Cioclovina.

- Dupa intervenția de dimineața de la Tarlungeni, pompierii militari au fost alertați sa intervina la un incendiu fond forestier in zona Gaunoasa (comuna Holbav)/ „Ard aproximativ 4-5 hectare. Se deplaseaza la fata locului 2 autospeciale cu apa si spuma și 1 microbuz cu 10 subofiteri. In ultimele 24…

- Polițiștii zilei! Au salvat un copil de 6 ani, ratacit in padure. Oamenii legii sunt de la posturile de poliție din Rașca și Calațele, județul Cluj. Ieri, 14 octombrie, in jurul orei 11:00, un barbat, de 40 de ani, cetațean belgian, a sesizat patrula intercomunala din cadrul Secției 8 Poliție Rurala…

- Aproape 700 de militari din opt tari membre ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) si din Ucraina, precum si in jur de 40 de avioane, printre care avioane de vanatoare americane F-15, participa incepand de luni la exercitii in vestul Ucrainei, pe fondul crizei cu Rusia vecina, informeaza…

- Necesitatea unei schimbari legislative in legatura cu taierile padurilor din Romania este evidenta si indiscutabila. Se pare ca fenomenul schimbarilor climatice si semnalele internationale in aceasta directie nu reprezinta un domeniu prioritar de actiune pentru alianta PSD-Alde. Efectul dezastrelor…

- Kremlinul a difuzat luni imagini cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, in vacanta in Siberia. Seful statului rus este prezentat din nou in ipostaze active in aer liber, in drumetie prin munti, cu barca pe fluviul Enisei si admirand flora locala alaturi de ministrul apararii, Serghei Soigu. stiripesurse.ro