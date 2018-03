Stiri pe aceeasi tema

- Zi neagra in familia lui Laurențiu Reghecampf. Celebrul antrenor de fotbal iși inmormanteaza astazi tatal. Cu mai puțin de o ora inainte de a incepe slujba de inmormantare, la catredrala unde a fost depus coșciugul in care se afla trupul lui Hary Reghecampf este o atmosfera apasatoare. La capataiul…

- Ana Bucur s-a stins din viața la doar 14 ani. Pentru tanara baschetbalista s-au mobilizat mii de oameni din țara noastra, insa se pare ca Dumnezeu a avut un alt plan. De astazi, Ana este un inger printre ingeri. „Din pacate pe acest copil bun, talentat, frumos si plin de viata nu am apucat sa […] The…

- Cateva sute de crestini bistriteni ortodocsi si penticostali, au luat parte astazi, 24 martie, la o noua editie a "Marsului pentru viata" sub genericul "O lume pentru viata!" In curtea Panteonului Neamului Romanesc de langa Biserica "de la Coroana" au venit cateva clase de elevi din Bistrita, condusi…

- Anamaria Prodan a primit o mulțime de mesaje de incurajare astazi din partea rudelor și a pritenilor. Toate astea dupa ce vedeta a facut publica o poza de album cu parinții și sora sa. Imaginea a fost insoțita de un mesaj emoționant scris in limba engleza. Citește și: Primele imagini cu mama Anamariei…

- Anamaria Prodan a oferit detalii mai puțin cunoscute despre partenerul ei de viața, celebrul antrenor Laurențiu Reghecampf. Impresara Anamaria Prodan formeaza unul dintre cele mai unite cupluri din showbiz-ul romanesc cu antrenorul Laurențiu Reghecampf, care anul trecut a implinit 42 de ani . Anamaria…

- Caz incredibil in Brașov. Misiune inedita pentru polițiștii din județul Brașov! Totul a inceput dupa ce un barbat a fost tras pe dreapta pentru verificari din cauza numerelor de la mașina. In clipa in care individul le-a inmanat buletinul, dar și actele mașinii, oamenii legii au aflat informații pe…

- ANDREI GHEORGHE A MURIT. Realizatorul radio TV a decedat la varsta de 56 de ani trupul neinsuflețit al acestuia fiind descoperit de ingrijitorul vilei sale din Pipera, luni noaptea. Andrei Gheorghe locuia singur, fiind divorțat de mai bine de doi ani de cea de-a doua soție. Aparea destul de rar in public,…

- Un baiat de noua ani și-ar fi mpușcat și ucis sora mai mare in timpul unui certe pe tema joystick-ului de la un joc video din casa familiei. Fata de 13 ani, numita de poliție ca Dijonae White, a fost impușcata in spatele capului cand a refuzat sa renunțe la comenzile jocului, scrie presa britanica.…

- Anamaria Prodan a ieșit in oraș, semn ca mama ei, Ionela Prodan, nu este in stare grava așa cum s-a spus. Anamaria Prodan a fost cu zambetul pe buze, deci nu sunt motive de ingrijorare in privința starii de sanatate a indragitei cantarețe de muzica populara Ionela Prodan. „Imi iubesc prietenii, imi…

- HOROSCOP 17 MARTIE. Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a…

- Este doliu in lumea muzicii populare! Cristina Fulgusin Mateias a murit s-a stins din viata la varsta de 51 de ani. Indragita artista s-a stins din viața din cauza unei gripe. Familia și apropiații ei nu-și pot reveni din șoc, mai ales ca nimeni nu se aștepta la așa ceva. Potrivit rudelor, cantareața…

- Adriana Bahmuțeanu vrea sa se marite din nou. Vedeta TV e dispusa sa mearga iar la altar, deși s-ar fi putut crede ca mariajele eșuate cu Silviu Prigoana au “vindecat-o” de așa ceva. Dupa mai multe casnicii eșuate cu Silviu Prigoana, cu zeci de certuri și impacari, la activ, vedeta TV spune ca ar face…

- Teo Trandafir este una dintre cele mai apreciate și indragite prezentatoare TV din Romania. Recent, in cadrul unui interviu, vedeta a vorbit despre cel mai greu moment pe care l-a trait pana in prezent. A oferit detalii despre momentul in care a fost la un pas sa treaca in lumea celor drepți. ”Cel pe…

- Prima soție a lui Laurențiu Reghecampf a fost Mariana Pfeiffer. Cei doi au fost casatoriți timp de 14 ani. Au avut o fiica, Ana-Lisa, care a murit la un an și patru luni de la naștere din cauza unor probleme cardiace. Ulterior, a venit pe lume Luca, al doilea lor copil. Mariana Pfeiffer, cea care […]…

- Vestea trista potrivit careia Ionela Prodan a murit i-a șocat pe milioane de oameni. La cateva ore dupa ce informația falsa a circulat pe internet, Anamaria Prodan a facut declarații acide in legatura cu acest subiect delicat pentru orice copil care iși iubește mama. Va reamintim ca la inceputul acestui…

- Crima comisa intr-un local din apropiere de gara din Satu Mare a șocat comunitatea. Nicoleta Dunca, o barmanița de 43 de ani, a fost atacata de un barbat care intrase in bar ca sa fure bani. Dupa ce a ucis-o, suspectul a incercat sa fuga din țara, insa, la doar 10 minute, dupa ce a […] The post Mesajul…

- In urma cu mai bine de o saptamana, viața actriței Anastasiei Cecati a fost curmata de tatal copilului ei, Alexei Mitachi, care s-a sinucis dupa ce a comis oribila crima. Cei doi aveau impreuna o fetița de doar o luna. Nimeni nu știe ce l-a determinat pe barbat sa o ucida pe Anastasia, cert este […]…

- A vandut un apartament ca sa-și poata achita o factura-record la telefon, dar acum are case cat n-ar putea sa le numere pe degetele de la ambele maini. Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au strans o avere din care ar putea trai liniștiți pana la adanci batraneți. Milioanele de euro adunate le-au…

- Maria Ceaușila trebuia sa ajunga la o clinica medicala din Capitala, cu mama sa, dar o pana la o roata a oprit-o din drum. Doi polițiști au ajutat-o și au reparat defecțiunea. Pe Facebook, fotografia cu cei doi oameni ai legii au facut zeci de mii de vizualizari. Maria Ceausila a postat pe Facebook…

- E frumoasa, e deșteapta și are o cariera frumoasa, iar soarele pare ca a ramas pe strada ei și a partenerului sau de viața, Smiley. Și totuși, mulți clipesc de doua ori cand aud cați ani are Gina Pistol, pentru ca, datorita stilului de viața sanatos pe care il are, vedeta a reușit sa pacaleasca […]…

- Andreea Mantea e una dintre cele mai admirate mamici singure din showbiz-ul romanesc. Totuși, azi ea i-a facut pe mulți sa se intrebe daca nu cumva in viața ei a aparut un barbat, pe care, deocamdata, vrea sa-l țina departe de blițurile paparazzilor și de camerele de filmat. Mesajul de iubire subliminal…

- Lena si Gabriel Enache si-au botezat, miercuri, baietelul, pe nume Edan, iar nasi i-au fost Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf. Lena si fotbalistul de la FCSB au atras privirile la biserica, unde micutul a fost imbaiat de preot, si nu pentru ca ei erau in mijlocul atentiei, ci prin incaltarile…

- Gabriel Enache si sotia sa, Lena, trec prin emotii foarte mari astazi. Cei doi isi boteaza, in aceste momente, baietelul. Evenimentul are loc in Dudesti, la Biserica “Sfanta Treime”. Nasii micutului sunt Laurentiu Reghecampf si Anamaria Prodan. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , transmite imagini…

- In urma cu cateva zile, Nelu Sarbu, un interpret indragit de muzica populara, a murit, scrie adevarul.ro. Acesta fusese internat in spital chiar cu o zi inainte sa treaca in nefiinta. Citeste si Tragedie in Ialomita. Un barbat care a iesit pe lac cu o barca improvizata a murit inecat Nelu…

- Alina Vilcu, unul dintre arhitecții de la emisiunea „Visuri la cheie”, de la Pro TV, a facut un anunț care o privește atat pe ea, cat și pe colegul ei de la emisiune, Omid Ghannadi. Alina Vilcu, care are o poveste de viața impresionanta , este cunoscuta publicului telespectator de la emisiunea „Visuri…

- O postare de pe Facebook a lui Liviu Dragnea a devenit virala, dupa ce in mesajul de condoleanțe din ziua morții lui Neagu Djuvara, numele celebrului istoric a fost confundat cu Mircea Djuvara.Duminica, liderul PSD a declarat ca nu a scris el mesajul, ci o alta persoana, iar aceasta a fost…

- Anett Marcus, in varsta de 23 de ani, ave anevoie urgent de transplant de ficat. Tanara suferea de ciroza hepatica autoimuna, adica propriul sistem imunitar ii ataca celulele hepatice. Vestea care a facut-o sa zambeasca iar a venit de la un necunoscut, un tanar care lucreaza in Danemarca.A A

- Crina Abrudan a implinit pe 17 ianuarie frumoasa varsta de 40 de ani. Chiar daca este un moment de fericire in viata sa, pentru ca o noua aniversare a prins-o sanatoasa, totodata, este si cea mai trista aniversare de pana acum.

- Victor Spirescu, primul roman care a ajuns in Anglia dupa liberalizarea pietei muncii in 2014, a murit intr-un tragic accident de masina. Tanarul in varsta de 32 de ani s-a stins din viata luni, 15 ianuarie, in jurul orei 4 dimineata. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, a aflat detalii infioratoare…

- Dennis Rodman si-a petrecut noaptea de duminica în arestul politiei. El a fost oprit de politisti pentru ca a încalcat o regula minora în trafic, dar atunci când a fost pus sa sufle în fiola, oamenii legii au

- Intr-o perioada in care discutiile despre viitorul unor fotbalisti precum Florinel Coman si Dennis Man se duc in zone incredibile pentru fotbalul romanesc, FCSB si-a betonat si viitorul indepartat dupa o intamplare inedita. Gigi Becali i-a oferit pustiului Ianis Stoica (15 ani) un contract nou la…

- Laurette se pare ca a ajuns la capatul puterilor in ceea ce privește viața sa personala. Vedeta amenința cu judecata, satula de tot ce se spune despre ea. Laurette, care are o fiica , a ajuns sa fie intens comentata in ultima vreme din cauza divorțului de Ciprian Nistor, care se afla la inchisoare.…

- Mugur Ciuvica a vorbit despre informatiile-bomba aparute in Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, legate de fostul Ministru de Interne Vasile Blaga, actual boss PNL. Politicianul si apropiatii lui au chefuit la hotelul de lux Edelweiss din Poiana Brasov, detinut de milionarul Calin Mitica, anchetat…

- Mii de bulgari de zapada au fost observați de trecatori, la malul unui golf din Rusia. Oamenii nu și-au putut explica de unde au aparut, dar s-au oprit pentru a face câteva poze sau pentru a filma.

- Gabi Enache si iubita lui, Lena, au avut o aparitie surprinzatoare la inceput de an. Cei doi au imbracat haine arabesti, ei aflandu-se in Dubai, acolo unde au si petrecut Revelionul, alaturi de nasii copilului lor, Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf.

- Un tanar din Bals si-a pus capat zilelor in apropiere joi, in apropiere de Navodari si a pierit sub rotile unui tren, la 32 de ani. Barbatul a avut un plan bine pus la punct pentru a incheia socotelile cu viata, spun martorii. Tanarul le-a impartasit intentia sa prietenilor virtuali, pe pagina…