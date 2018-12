Stiri pe aceeasi tema

- Joi seara s-a terminat etapa intermediara programata in Liga I. Rezultat: Concordia Chiajna - CSU Craiova 1-3 (1-3). Marcatori: Ropotan ("27) / Koljic ("24), Barbut ("32), Cicaldau ("39). Dupa o zi de pauza, Liga I se reia cu partidele din etapa de week-end, condensata pe trei zile, ca si precedenta.…

- Sepsi a obtinut un punct pe terenul celor de la U Craiova, scor 1-1, dupa o partida pe care oltenii au terminat-o in noua oameni, dupa eliminarile lui Kelic si Mitrita. La sfarsitul partidei, antrenorul oaspetilor, Eugen Neagoe a vorbit despre arbitrajul brigazii conduse de Radu...

- Claudiu Stamatescu, medicul celor de la U Craiova si totodata al echipei nationale, a oferit ultimele detalii despre starea de sanatate a lui Valentin Mihaila, jucatorul lovit brutal in zona gatului de catre Laurentiu Rus, in timpul meciului dinttre Poli Iasi si olteni din Liga 1...

- CS Minaur Baia Mare – CS Gloria 2018 Bistrita Nasaud este meciul etapei a VIII-a din Liga Florilor pentru echipa antrenata de Costica Buceschi si Magdalena Kovacs. Partida are loc in Polivalenta bistriteana, sambata, 3 noiembrie, cu incepere de la ora 12:00. Duelul este arbitrat de cuplul doljean Claudiu…

- Etapa a 11-a de la Liga a III-a, seria 3, programeaza partide foarte interesante, cel putin pentru reprezentantele Doljului. Astfel, vineri, de la ora 14.00, pe stadionul „Extensiv“ se vor intalni formatiile Universitatea II Craiova si FCU Craiova, iar rivalitatile ...

- Rezumate meciuri Liga 1 // Luni seara s-a incheiat etapa 13-a din Liga 1, ultima a sezonului regulat. Vezi mai jos toate cele 14 goluri reușite pe parcursul ultimei runde din sezonul regulat Iata rezumatele video al meciurilor din etapa 13-a Vineri Poli Iași - AFC Hermannstadt 0-2 (Detalii, AICI)Au…

- "In baza art. 82.1 si 3, a si c, raportat la art 83.2.d cu aplicarea art. 12, 14 bis si 15 din RD, se sanctioneaza clubul U Craiova 1948 cu penalitate sportiva de 5.000 lei", a anuntat FRF. CSU Craiova - FCSB 2-1 in etapa a 12-a din Liga 1. S-a rupt blestemul! VEZI CLASAMENTUL Junior…

- FC U Craiova, formația finanțata de Adrian Mititelu, nu a reușit nici azi sa atinga revirimentul mult dorit. Alb-albaștrii au pierdut in deplasare cu ACS Flacara Horezu, 0-2, intr-un meci din etapa a 7-a a Ligii a 3-a, scrie gsp.ro.Oltenii nu au reușit sa confirme jocul bun de etapa trecuta,…