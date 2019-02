Stiri pe aceeasi tema

- Justitia italiana a deschis o ancheta privind moartea a 117 migranti in largul Libiei, in care centrul de coordonare a garzilor de coasta din Roma este suspectat de faptul ca nu a asistat persoanele aflate in pericol, a explicat un procuror sicilian, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Astrologul Remus Ionescu a realizat horoscopul zilei de 19 ianuarie pentru fiecare zodie in parte. Daca vrei sa afli cum stai cu dragostea, cu sanatatea și daca caștigi sau pierzi bani, citește in continuare horoscopul zilei de 19 ianuarie.

- Berbecii și Taurii sunt cheltuitori din cale-afara astazi!Fie pe cadouri pentru cei dragi, fie pe micile lor capricii, ei vor scoate bani din buzunar. O zodie, insa, va avea noroc in plan profesional.

- In filme sau in povestirile transmise din generatie in generatie, moartea este deseori reprezentata ca un schelet cu mantie neagra ce poarta in mana o coasa. Totusi, de ce o coasa si nu un cutit, o sabie sau un pumnal?

- Vineri, 7 decembrie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Orasului Abrud, au luat masura retinerii, pentru o perioada de 24 de ore, fata de un barbat de 31 de ani, din Abrud, care este cercetat pentru amenintare si lovire sau alte violente. In sarcina acestuia s-a retinut faptul…

- La data de 3 decembrie 2018, politistii Postului de Politie Lupsa au luat masura retinerii, pentru o perioada de 24 de ore, fata de un barbat in varsta de 46 de ani, din comuna Lupsa. In sarcina acestuia s-a retinut faptul ca, in dupa amiaza zilei de 30 noiembrie, fiind sub influenta bauturilor alcoolice,…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte, al carui razboi controversat impotriva drogurilor a dus la moartea a 5.000 de presupusi traficanti si consumatori de stupefiante de cand a preluat puterea in 2016, a spus luni ca a folosit marijuana pentru a ramane treaz, insa imediat a precizat ca a glumit,…

- Victoria cu Muntenegru a naționalei Romaniei, scor 1-0, a adus mai multa agitație in randul "tricolorilor" dupa ce Cristi Manea și Ciprian Deac au declarat la finalul meciului ca nu știau ca echipa mai trebuia sa marcheze o data. Selecționerul s-a aparat susținand ca toți ceilalți știau și poate cei…