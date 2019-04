Stiri pe aceeasi tema

- Alerta in Romania dupa ce un tanar a disparut și familia a alertat Poliția! Uricariu Silviu Ionuț din Galați a disparut in cursul zilei de vineri, chiar dupa terminarea programului școlar! Il recunoaște cineva?

- Polițiștii din Gorj cauta un tanar de 39 de ani, din comuna Plopșoru, care a plecat de acasa pe 29 martie și nu s-a mai intors. Familia a sesizat Poliția joi, dupa cateva zile de la dispariție, intrucat acesta obișnuia sa mearga in localuri cu program prelungit. „La data de 4 aprilie, politistii din…

- Un copil a disparut in aceasta dimineata in Timisoara in zona Facultatii de stomatologie. Autoritatile au intrat in alerta dupa ce copilul de 13 ani a fost dat disparut de catre mama si bunica lui cu care venise insotit la dentist.

- Poliția cere ajutorul populației in cazul dispariției unei adolescente in varsta de 17 ani, despre care nu se mai știe nimic de mai mult de 24 de ore. Politia a lansat un apel populatiei, pentru a ajuta la gasirea adolescentei.

- Polițiștii hunedoreni au fost anunțați in cursul zilei de astazi despre dispariția unui tanar de 32 de ani din municipiul Lupeni. Acesta are și probleme psihice, și a plecat de acasa, ieri dimineața, iar pana acum nu s-a mai intors. Barbatul disparut are urmatoarele semnalmente: 1,70 m inalțime, par…

- Un tanar de 21 de ani din Louisiana este suspectat ca și-a ucis ambii parinți, iubita și alte doua persoane. Poliția il cauta acum fara incetare dupa ce anchetatorii au reușit sa vorbeasca cu unul dintre parinții lui pentru a-l identifica.

- S-a constatat dispariția unei tanare in varsta de 17 de ani din municipiul Dej. Ea a plecat voluntar de la domiciliu in data de 14 ianuarie și nu a revenit pana in prezent. Daca o vedeti, nu ezitati sa apelati gratuit 112 pentru a anunta imediat Politia! La data de 21 ianuarie, Politia a fost […] The…

- Politistii din Urlati au fost sesizați despre faptul ca Catrinescu Edita-Valentina, in varsta de 16 de ani a plecat voluntar de la domiciliul din localitate și nu a mai revenit pana in prezent. Semnalmente: inalțimea 1,55 m, greutate 45 kg, constituție astenica, fața ovala, ochi caprui,…