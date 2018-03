Stiri pe aceeasi tema

- Dupa crima comisa de o educatoare din Timis asupra propriei fiice in varsta de patru ani, inspectorul scolar al judetului Timis, Aura Danielescu, a declarat ca Oana Net a fost supusa ultima data unei testari psihologice in anul 2012, cand astfel de teste au fost anulate. Cazul de la Timisoara a determinat…

- BenQ, companie recunoscuta pe plan internațional pentru inovatii în domeniul soluțiilor de imagine profesionale, anunta noul model TK800, un videoproiector destinat segmentului Home Entertainment. BenQ TK800 este special construit sa ofere imagini detaliate la rezolutie reala 4K UHD, moduri…

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi a declarat miercuri ca il va sprijini pe Matteo Salvini, presedintele Ligii Nordului (extrema-dreapta), in eforturile acestuia de a forma un guvern dupa recentele alegeri parlamentare din Italia, scrie agerpres.ro.

- Silvio Berlusconi a anuntat, miercuri, ca il sustine pe Matteo Salvini, presedintelui partidului de extrema-dreapta Liga Nordului, in incercarea acestuia de a forma un guvern, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi a declarat miercuri ca il va sprijini pe Matteo Salvini, presedintele Ligii Nordului (extrema-dreapta), in eforturile acestuia de a forma un guvern dupa recentele alegeri parlamentare din Italia, relateaza Reuters. Cele patru partide din coalitia de centru-dreapta…

- Fostul premier italian Matteo Renzi si-a anuntat luni demisia de la conducerea Partidului Democrat (PD), in urma infrangerii 'clare' suferite de formatiunea sa de centru-stanga in alegerile legislative desfasurate duminica, transmit dpa, AFP si Reuters. Partidul Democrat a suferit 'o infrangere…

- Matteo Salvini, presedintele Ligii (extrema dreapta), a sustinut luni, in timpul unei conferinte la Milano, ca actuala coalitie de dreapta, clasata in frunte in urma legislativelor de duminica la care a obtinut 37% din voturi, are "dreptul si datoria" sa revendice conducerea guvernului, informeaza…

- Coalitia condusa de Silvio Berlusconi a obtinut 35 la suta din voturi, potrivit estimarilor, in urma alegerilor parlamentare de duminica din Italia. Pe locul al doilea s-a clasat miscarea populista "5 stele" cu peste 32 la suta din sufragii.

- In Italia, fostul premier Silvio Berlusconi se pregateste de o revenire spectaculoasa pe scena politica. Berlusconi, in virsta de 81 de ani, conduce o coalitie de centru-dreapta care, potrivit sondajelor, ar urma sa iasa pe primul loc la alegerile legislative de duminica. Fostul premier, care s-a intors…

- Antonio Tajani, presedintele Parlamentului European, a semnalat ca este dispus sa accepte functia de premier al Italiei in cazul victoriei coalitiei conduse de Silvio Berlusconi in scrutinul parlamentar de duminica.

- Antonio Tajani, presedintele Parlamentului European, pe care Silvio Berlusconi spera ca se va putea baza, s-a declarat joi seara disponibil sa fie candidatul la sefia guvernului italian in cazul in care coalitia de dreapta/extrema-dreapta va obtine majoritatea parlamentara la alegerile legislative de…

- Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a declarat ca va accepta funcția de premier al Italiei. Asta in cazul in care coaliția de extrema dreapta condusa de partidul Forza Italia al lui Silvio Berlusconi va ieși invingatoare in alegerile parlamentare din aceasta

- Antonio Tajani, presedintele Parlamentului European, a anuntat ca a acceptat oferta lui Silvio Berlusconi de a fi candidatul Forza Italia pentru functia de prim-ministru, inaintea alegerilor care vor avea loc duminica, potrivit News.ro.

- Berlusconi conduce o coalitie de dreapta care ar urma sa iasa pe primul lor, in fata Miscarii 5 Stele (M5S), anti-establishment, si a Partidului Democrat (PD, centru-dreapta), aflat in prezent la guvernare, insa nu este o certitudine ca va si obtine o majoritate parlamentara. Presedintele…

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, pe care Silvio Berlusconi isi exprimase speranta ca se va putea baza, s-a declarat joi seara candidat pentru a conduce guvernul italian in cazul victoriei coalitiei de dreapta-extrema dreapta la legislativele de duminica, relateaza AFP. "Ii multumesc…

- Reintoarcerea surprinzatoare a fostului premier italian Silvio Berlusconi in prim-planul scenei politice arata ca italienii au ''memorie scurta'', a declarat ex-prim-ministrul Mario Monti, intr-un interviu pentru cotidianul german Die Zeit, inaintea alegerilor parlamentare de duminica din Italia, transmite…

- Reintoarcerea surprinzatoare a fostului premier italian Silvio Berlusconi in prim-planul scenei politice arata ca italienii au ''memorie scurta'', a declarat ex-prim-ministrul Mario Monti, intr-un interviu pentru cotidianul german Die Zeit, inaintea alegerilor parlamentare de duminica…

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani (64 de ani), ar fi o alegere "excelenta" la conducerea urmatorului guvern italian, a declarat marti fostul premier si liderul conservator italian Silvio Berlusconi, citat de agentia de presa dpa. Declaratia sa intervine inaintea alegerilor generale…

- Fostul premier Silvio Berlusconi s-a declarat increzator ca formatiunea sa, Forza Italia (centru-dreapta), va putea alcatui o coalitie guvernamentala cu formatiuni de dreapta si extrema-dreapta dupa scrutinul parlamentar programat in Italia pe 4 martie, relateaza cotidianul Il Tempo.

- Partidele si coalitiile politice rivale din Italia organizeaza sâmbata mitinguri electorale în principalele orase ale tarii, în contextul intrarii pe ultima suta de metri a campaniei pentru alegerile parlamentare din 4 martie, relateaza dpa. În centrul orasului…

- In centrul orasului Milano (nord) sunt asteptate in cursul dupa-amiezii aproximativ 50.000 de persoane la un miting condus de liderul partidului Liga Nordului, Matteo Salvini.La randul lor, formatiunile de stanga si Partidul Social-Democrat organizeaza la Roma un mars impotriva rasismului,…

- ''Cred ca am fost total gresit inteles'', a declarat Juncker in fata presei, in marja summitului european care are loc vineri la Bruxelles. ''Ca executiv comunitar, noi credem ca va exista un guvern care poate functiona dupa alegerile'' programate la 4 martie, a subliniat el. Joi, intr-o…

- Visa lanseaza astazi un nou program cu scopul de a imbunatati experienta de calatorie cu orice mijloc de transport, aerian, pe șine sau auto. Prin parteneriate directe cu companii aeriene, operatori de transport, producatori de automobile, companii de inchirieri auto, furnizori de servicii de parcare…

- Celebrul scriitor italian, editor si filosof Umberto Eco s a nascut pe 5 ianuarie 1932, la Alessandria, Piemont si a decedat pe 19 februarie 2016, la Milano. Potrivit Wikipedia, este cunoscut in special pentru romanul sau Numele trandafirului Il nome della rosa, 1980 , in care a combinat elemente de…

- "Orice diagnoza decenta asupra bilantului de ministru al lui Carmen Dan ar conduce la ideea ca avem un ministru incompetent si ca demisia sa din functie este singura solutie. Numirea unui profesionist la conducerea MAI, care sa inteleaga problemele din sistem si sa vina rapid cu rezolvarea acestora,…

- Moartea lui Aurelian Preda (46 de ani), survenita pe 27 septembrie 2016 dupa o lupta dura cu o forma de cancer, a lasat in urma o multime de regrete, dar si foarte multe necunoscute legate de viata sentimentala a artistului, scrie wowbiz.ro. Citeste si BOMBA. Cea pe care Aurelian Preda o dadea…

- Prin urmare, pentru a fi stimulata angajarea acestor trei milioane de tineri, el a propus scutiri fiscale pentru companiile care ar angaja tineri someri, sugerand o scutire totala de impozite pentru primul contract de munca al unui somer.In aceste declaratii, date la o asociatie a mediului…

- Monica Niculescu a obtinut, luni, o victorie superba in fata Mariei Sharapova (scor 4-6, 6-4, 6-3), in prima runda a turneului "Premier 5" de la Doha. Numarul 92 WTA a vorbit, intr-o conferinta de presa, despre cum a reusit sa o invinga pe jucatoarea din Rusia (castigatoare a cinci turnee de Grand Slam:…

- In mesajul presedintelui Donald Trump lansat pe Twitter, isi exprima indoiala vis-a-vis de JUSTITIA care voit sau din greseala distruge vietile si carierele oamenilor. Exact cu aceste probleme se confrunta Romania de cativa ani.

- Un italian a fost pacalit de o romanca cu 780 de mii de euro! Femeia i-a vandut casa barbatului cu 33 de ani mai batran decat ea, dar și bijuteriile raposatei lui soții! Cea mai celebra blonda din localitatea Scoarța, județul Gorj, este acuzata de fostul sau iubit de origine italiana ca, dupa ce i-a…

- Corpul de control al ministrului Transporturilor verifica modul in care Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB) a ramas fara contract pentru servicii de curatenie si salubritate, au declarat surse din domeniul transporturilor, citate de Agerpres. "Ministrul Transporturilor a trimis joi Corpul…

- Matteo Salvini, liderul partidului italian de extrema-dreapta Liga Nordului, a intrat intr-o disputa cu aliatul sau politic, fostul premier Silvio Berlusconi, privind politicile protectioniste ale presedintelui SUA, Donald Trump, Salvini sustinand ideea sanctionarii firmelor care se muta in Romania,…

- UPDATE ora 12:35 Trei femei si-au pierdut viata in accidentul de tren de langa Milano, potrivit celui mai recent bilant publicat de autoritati. 10 persoane au fost grav ranite si alte aproximativ 100 au suferit leziuni usoare. Din cauza acestui incident, traficul feroviar intre Milano si Brescia este…

- Viitorul prim-ministru al Italiei ar trebui sa fie Antonio Tajani, actualul presedinte al Parlamentului European, a declarat joi fostul premier italian Silvio Berlusconi, citat de DPA. Berlusconi conduce o alianta conservatoare aflata in fruntea sondajelor de opinie in perspectiva alegerilor…

- UPDATE ora 12:35 Trei femei si-au pierdut viata in accidentul de tren de langa Milano, potrivit celui mai recent bilant publicat de autoritati. 10 persoane au fost grav ranite si alte aproximativ 100 au suferit leziuni usoare. Din cauza acestui incident, traficul feroviar intre Milano si Brescia este…

- Romanii si-au crescut anual bugetul dedicat consumului din 2010 incoace, iar acest fapt s-a reflectat asupra majorarii constante a vanzarilor facute de magazine. Dezvoltatorii imobiliari nu au speculat momentul pentru a deschide malluri noi, majoritatea fiind construite inainte de 2010, ci au profitat…

- FELICITAT… Pentru modul in care s-a comportat in timpul codului portocaliu de ninsori viscolite, de joi, prefectul judetului Vaslui a fost evidentiat la nivelul Ministerului Administratiei si Internelor, remarcandu-se faptul ca Vasluiul a avut cei mai rapizi termeni de interventie, in timpul viscolului.…

- Elena Ferrante, cel mai bine vandut autor italian, aclamata pentru seria Tetralogia napolitana "Prietena mea geniala", va scrie editoriale in Guardian Weekend magazine, anunta publicatia britanica.

- Shopping-ul atrage, in luna ianuarie, foarte mult turistii, mai ales in anumite destinatii consacrate cum ar fi Milano, Paris, Londra, Dubai, New York, China si Thailanda, iar mai nou in Bucuresti, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, Raluca Anghel, specialist in marketing turistic.

- Cantaretul si actorul italian Adriano Celentano s-a nascut la 6 ianuarie 1938 si a crescut in Milano. A inceput sa fie interesat de muzica din copilarie, hotarand sa devina cantaret de rock'n'roll.

- Monica Tatoiu a postat in urma cu putin timp o fotografie pe pagina ei de socializare de la Aeroportul din Milano. Ea este in scaun cu rotile, insa pare ca se simte foarte bine. In mesajul alaturat pozei, Monica Tatoiu a tinut sa le multumeasca celor care i-au transmis mesaje de sustinere.…