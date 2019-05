Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi, in varsta de 82 de ani, este spitalizat de marti dimineata la Milano in urma unei colici renale si nu a primit acordul medicilor pentru a participa la un eveniment de campanie pentru alegerile europarlamentare, la care este candidat al formatiunii pe care…

- Cinci miliardari algerieni au fost arestati in cadrul unei anchete anticoruptie, a anuntat luni televiziunea de stat de la Alger, preluata de Reuters. Unii dintre ei sunt apropiati ai fostului presedinte Abdelaziz Bouteflika, relateaza Agerpres.Citește și: FOTO-VIDEO Continua TEROAREA in Sri…

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala - CURS a dat publicitații datele privind celui nou sondaj de tip OMNIBUS in Municipiul București. Cercetarea este facuta din doua in doua luni pe un eșantion...

- Uniunea Europeana se doteaza inaintea alegerilor din mai cu un sistem de alerte care sa contracareze razboiul dezinformarii practicat de Federația Rusa. Statele membre sunt interconectate la o platforma care va permite o reacție rapida.

- Statele Unite intentioneaza sa extinda vanzarile de avioane de lupta F-35 produse de corporatia Lockheed Martin catre cinci noi state, inclusiv Romania,a declarat joi un oficial al Pentagonului, transmite Reuters.

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont, care traieste in exil autoimpus in Belgia, va candida la alegerile europarlamentare din 26 mai. Puigdemont este principalul candidat al partidului Junts per Catalunya, relateaza Reuters, scrie news.ro.Carles Puigdemont, in varsta de 56 de ani, a fugit…

- Fostul sef al Guvermului italian Silvio Berlusconi este vizat intr-o noua ancheta de coruptie de catre justitia din tara sa, in care este suspectat de catre magistrati de faptul ca a cumparat o hotarare judiciara in favoarea cauzei sale, a anuntat vineri o sursa judiciara, relateaza AFP si Reuters…

- Presedintele Iranului, Hassan Rouhani, a apreciat miercuri ca tensiunile dintre tara sa si Statele Unite au ajuns la un nivel maxim, transmite televiziunea iraniana de stat IRIB, preluata de Reuters. Relatiile bilaterale dintre Teheran si Washington, incordate dupa revolutia islamica iraniana…