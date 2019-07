Silvio Berlusconi, primit ca o vedetă în Parlamentul European 'La prima sesiune plenara a Parlamentului European. Multi colegi deputati au vrut sa-si faca o fotografie cu mine. Multumesc pentru primire!', a scris Berlusconi pe Twitter, ca explicatie la o fotografie a sa in hemiciclul de la Strasbourg. Berlusconi, care a fost de trei ori premier al Italiei, a obtinut postul de europarlamentar la alegerile din mai. Pana anul trecut, i-a fost interzisa ocuparea unei functii publice, in urma unei condamnari pentru frauda fiscala in cadrul concernului sau media. Celebru si ca ex-proprietar al clubului de fotbal AC Milan, Berlusconi a fost detronat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

