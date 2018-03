Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Italiei, Paolo Gentiloni, si-a prezentat sambata seara demisia, dupa ce noul parlament de la Roma si-a preluat atributiile, informeaza AFP. Cabinetul condus de Gentiloni va continua sa gestioneze problemele curente pana la formarea unui nou guvern. Camera Deputatilor…

- Cele doua camere ale parlamentului italian au reusit sambata sa-si aleaga presedintii, dupa trei tentative esuate si dupa ce in final alianta dreapta-extrema dreapta a ajuns la o intelegere cu formatiunea antisistem Miscarea 5 Stele (M5S) pentru ca fiecare sa preia presedintia unei camere, informeaza…

- Victor Ponta a fost primul politician care a spus ca nu l-a vazut pe Crin Antonescu la petrecerile din vilele SRI! Insa, fostul premier e contrazis de unul dintre participanții obișnuiți de la acele evenimente. Horia Georgescu, fost șef al ANI, spune ca Antonescu a fost la petreceri, iar el l-a vpzut…

- Marian Oprisan, vicepresedinte PSD, a declarat luni ca Liviu Dragnea a participat la petrecerile private ale SRI, pentru ca altfel "mergea la puscarie", lucru negat de liderul PSD care a declarat luni ca a mers do...

- "A mers ca nu avea incotro, ca altfel mergea la puscarie daca nu facea ce spuneau ei", a raspuns Marian Oprisan, vicepresedinte PSD, la intrebarea daca Liviu Dragnea mergea la petrecerile private organizate de SRI. "Daca cineva crede ca a avut vreo legatura cu serviciile in sensul negativ, e nebun",…

- Fostul deputat fugar, Sebastian Ghita, ii da de gol pe politicieni. Acesta a vorbit in al doilea episod al interviului acordat lui Ion Cristoiu despre cum acestia 'faceau coada' la petrecerile SRI si DNA.Citește și: Mișcare inedita a companiei Telekom: De ce vor beneficia toți clienții operatorului…

- Traian Basescu refuza sa mearga la petrecerile SRI! O spune Sebastian Ghița, care a aflat motivele chiar de la fostul președinte al Romaniei. In plus, un alt personaj extrem de controversat care nu frecventa petrecerile din vilele SRI a fost Daniel Morar, fost șef al DNA, actual judecator CCR.”Traian…

- 'Euro este o eroare, insa eu cred ca nu se poate preconiza o iesire din (zona) euro de o maniera improvizata', a declarat liderul extremei drepte italiene, in timpul unei conferinte de presa la Parlamentul European de la Strasbourg.Salvini, al carui partid a obtinut 17,4% din voturi in…

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi a declarat miercuri ca il va sprijini pe Matteo Salvini, presedintele Ligii Nordului (extrema-dreapta), in eforturile acestuia de a forma un guvern dupa recentele alegeri parlamentare din Italia, relateaza Reuters. Cele patru partide din coalitia de centru-dreapta…

- Coalitia de centru-dreapta trebuie sa primeasca sarcina formarii viitorului guvern al Italiei, afirma Silvio Berlusconi, liderul formatiunii Forza Italia, dupa rezultatul neconcludent al scrutinului parlamentar, informeaza cotidianul La Repubblica.

- Italienii au votat duminica pentru fortele de dreapta si antisistem, fara insa ca acestea sa obtina o majoritate absoluta, potrivit primelor informatii, care lasa sa se intrevada mai multe scenarii posibile, potrivit expertilor, relateaza AFP. Coalitia dreapta/extrema-dreapta Asa cum anuntasera sondajele,…

- Matteo Salvini, presedintele Ligii (extrema dreapta), a sustinut luni, in timpul unei conferinte la Milano, ca actuala coalitie de dreapta, clasata in frunte in urma legislativelor de duminica la care a obtinut 37% din voturi, are "dreptul si datoria" sa revendice conducerea guvernului, informeaza…

- Coalitia, in cadrul careia Liga a devansat puternic partidul lui Silvio Berlusconi, pare cu toate acestea a fi departe de o majoritate in parlament. Insa Matteo Salvini s-a declarat impotriva oricarui acord cu populistii din Miscarea 5 Stele, partidul clasat pe primul loc, cu peste 32% din voturi.…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat luni ca presedintele partidului, Liviu Dragnea, ar trebui sa dea explicatii in interiorul formatiunii in ceea ce priveste participarea la unele petreceri care au avut loc in sedii ale SRI. la randul sau, presedintele PSD a afirmat, luni,…

- Coalitia condusa de Silvio Berlusconi a obtinut 35 la suta din voturi, potrivit estimarilor, in urma alegerilor parlamentare de duminica din Italia. Pe locul al doilea s-a clasat miscarea populista "5 stele" cu peste 32 la suta din sufragii.

- Coalitia de dreapta se afla pe primul loc in urma alegerilor legislative de duminica, in Italia, insa scorurile istorice obtinute de populistii de la Miscarea Cinci Stele (M5S) si extrema dreapta a lui Matteo Salvini complica lucrurile si arunca tara in incertitudine politica, scrie AFP, conform…

- Urnele de vot s-au deschis luni dimineata in Italia pentru un scrutin legislativ la care este de asteptat o victorie a aliantei de centru-dreapta a fostului premier Silvio Berlusconi, care nu-i va asigura insa si majoritatea parlamentara, informeaza agentiile internationale de presa preluate de agerpres.…

- The Economist publica o analiza foarte interesanta despre adevarații deținatori ai puterii din mai multe țari europene, deținatori ai puterii care nu dețin poziții executive. Redactorii publicației pun lupa pe Cehia, Polonia, Rusia și Romania și se intreaba daca și Italia e pe cale sa le urmeze exemplul.…

- Jaroslaw Kaczynski, presedintele partidului de guvernamant din Polonia, si Liviu Dragnea, condamnat intr-un dosar care vizeaza fraude electorale si care se confrunta si cu acuzatii de coruptie, dar conduce partidul aflat la putere in Romania si numeste prim ministri stersi, sunt doi dintre politicienii…

- Antonio Tajani, presedintele Parlamentului European, a anuntat ca a acceptat oferta lui Silvio Berlusconi de a fi candidatul Forza Italia pentru functia de prim-ministru, inaintea alegerilor care vor avea loc duminica, potrivit News.ro.

- Antonio Tajani, presedintele Parlamentului European, a anuntat ca a acceptat oferta lui Silvio Berlusconi de a fi candidatul Forza Italia pentru functia de prim-ministru, inaintea alegerilor care vor avea loc duminica, scrie Politico, potrivit news.ro.„Ii multumesc presedintelui Berlusconi…

- Reintoarcerea surprinzatoare a fostului premier italian Silvio Berlusconi in prim-planul scenei politice arata ca italienii au ''memorie scurta'', a declarat ex-prim-ministrul Mario Monti, intr-un interviu pentru cotidianul german Die Zeit, inaintea alegerilor parlamentare de duminica din Italia, transmite…

- Horia Georgescu, fost sef al ANI, sustine ca a participat la mai multe evenimente la sediile SRI, la unele fiind prezenti si mai multi magistrati, printre care Livia Stanciu, fost presedinte al ICCJ, si Valentin Selaru, judecatorul care a dispus arestare preventiva a lui Georgescu.

- Horia Georgescu, fostul director al Agenției Naționale de Integritate, susține ca George Maior a mințit la comisia parlamentara. Acesta a devoalat, intr-un interviu acordat Antena3, cum se fostul șef al SRI, intervenea punctual in dosare, insa a vorbit și despre invitați pe spranceana prezebți la chermezele…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat pe fostul director al SRI, George Maior, ca „a ascuns foarte multe lucruri“ la audierile de ieri din Parlament. Si liderul PSD urmeaza sa fie audiat in Comisia pentru controlul SRI, condusa de colegul sau de partid, senatorul Claudiu Manda. Maior a confirmat…

- Luigi di Maio este cel mai tanar vice-presedinte al Camerei Deputatilor din Parlamentul Italiei din toate timpurile si liderul partidului de drepta M5S (n.r – Miscarea 5 stele), partid care, conform sondajelor, va castiga alegerile din Italia din luna martie. In 2013, a fost ales ca…

- Fostul premier Silvio Berlusconi s-a declarat increzator ca formatiunea sa, Forza Italia (centru-dreapta), va putea alcatui o coalitie guvernamentala cu formatiuni de dreapta si extrema-dreapta dupa scrutinul parlamentar programat in Italia pe 4 martie, relateaza cotidianul Il Tempo.

- Partidele si coalitiile politice rivale din Italia organizeaza sâmbata mitinguri electorale în principalele orase ale tarii, în contextul intrarii pe ultima suta de metri a campaniei pentru alegerile parlamentare din 4 martie, relateaza dpa. În centrul orasului…

- Rezultatului scrutinului este dificil de prognozat si ar putea conduce la un parlament fara o majoritate stabila, comenteaza miercuri agentia France Presse. Potrivit celor mai recente sondaje de opinie disponibile, coalitia formata din Forza Italia (partidul de dreapta al fostului premier Silvio…

- Potrivit celor mai recente sondaje de opinie disponibile, coalitia formata din Forza Italia (partidul de dreapta al fostului premier Silvio Berlusconi) si doua formatiuni de extrema-dreapta - Liga Nordului si Fratii Italiei - reuneste 37%-38% din intentiile de vot. Aceasta coalitie ''este…

- Liderii de centru-stanga si centru-dreapta in campania pentru alegerile generale din Italia, Matteo Renzi si Silvio Berlusconi, au exclus amandoi posibilitatea de formare a unei mari coalitii, informeaza marti dpa. Majoritatea analistilor afirma ca un acord stanga-dreapta este unul dintre cele mai…

- Liderii partidelor italiene de dreapta promit in campania electorala pentru alegerile legislative din 4 martie ca vor repatria sute de mii de imigranti ilegali, o masura care conform sondajelor le-ar putea aduce voturi, dar in realitate ea va fi foarte greu de implementat, explica marti agentia Reuters…

- Matteo Salvini, liderul partidului italian de extrema-dreapta Liga Nordului, a intrat intr-o disputa cu aliatul sau politic, fostul premier Silvio Berlusconi, privind politicile protectioniste ale presedintelui SUA, Donald Trump, Salvini sustinand ideea sanctionarii firmelor care se muta in Romania.

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi a afirmat luni ca, sub indrumarea sa, Rusia ar fi aderat la NATO in urma cu peste 15 ani, relateaza DPA. In cursul unei vizite la Bruxelles, Berlusconi, in varsta de 81 de ani, s-a descris pe el insusi ca un ''copil al razboiului care a…

- Fostul sef al guvernului italian Silvio Berlusconi a incheiat joi seara o alianta cu dreapta suveranista pentru alegerile din 4 martie, potrivit unui mesaj al sau pe Twitter, relateaza AFP. ''Tocmai am semnat impreuna cu Matteo Salvini si cu Giorgia Meloni programul electoral de…

- Migrantii ilegali care au ajuns in Italia in ultimii ani sunt infractori deoarece 'nu au nicio posibilitate' sa obtina un loc de munca stabil, a sugerat fostul premier italian Silvio Berlusconi intr-un interviu aparut luni, relateaza dpa. 'Potrivit celor mai conservatoare estimari,…

- Desi nu la amploarea de odinioara, in zeci de sate din Olt localnicii participa de Boboteaza si de Sfantul Ion la obiceiuri pastrate din tata-n fiu. Mai toate se termina cu petreceri de pomina.

- Dupa divorțul de omul de afaceri Mihai Ivanescu, așa cum era de așteptat, Roxana Ciuhulescu a obținut custodia fiicei sale, Ana. Nici nu ar fi acceptat un alt verdict, mai ales ca de aproape 10 ani, Roxana Ciuhulescu face totul cu fiica ei. In timp ce mulți parinți aleg ca, atunci cand copiii lor sunt…

- Romanii par sa prefere locatii traditionale pentru petrecerea Revelionului 2017-2018. Potrivit unui studiu, cei mai mulți aleg sa ramana acasa, in noaptea dintre ani. Citește și MESAJE DE ANUL NOU 2018: SUTE de URARI de ANUL NOU, SMS cu FELICITARI. MESAJE frumoase de REVELION 2018 Dintre respondenti,…

- Romanii sunt destul de traditionalisti in ceea ce priveste locatia de petrecere a revelionului, cei mai multi opteaza pentru propria casa. Doar 4% dintre ei vor iesi din tara special pentru a sarbatori revelionul, conform unui studiu realizat de Cult Market Research.