Stiri pe aceeasi tema

- Silvio Berlusconi a fost internat de urgența, marți dimineața, in Milano pentru o colica renala acuta. Apropiații fostului premier susțin, insa, ca va fi externat in cursul zilei și ca va participa la prezentarea candidaților partidului sau Forza Italia. Berlusconi a fost transportat cu ambulanța la…

- Legendarul Pele a fost internat in spital marți. El era invitat de firma Hublot la Paris, pentru a participa la o intalnire promoționala alaturi de Kylian Mbappe. RMC Sport scrie ca brazilianul de 78 de ani, triplu campion mondial, a facut febra mare și avea spasme musculare. A fost transportat la spital…

- Fostul presedinte Ion Iliescu, in varsta de 89 de ani, a fost internat, luni, la Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare „Prof. C.C. Iliescu”, din cauza unor probleme cadiovasculare. Potrivit unor surse medicale, diagnosticul ar fi pericardita hemoragica, urmand ca fostul președinte sa fie…

- Fostul președinte Ion Iliescu , in varsta de 89 de ani, a fost internat, luni, la Institutul de Urgența pentru Boli Cardiovasculare "Prof. C.C. Iliescu" din Capitala pentru o afecțiune cardiovasculara, au precizat surse medicale. La ora transmiterii știrii, medicii decid daca il vor opera sau nu pe…

- Ion Iliescu (89 de ani), fostul președinte al Romaniei, a fost transportat de urgența la Institutul de Urgența pentru Boli Cardiovasculare Prof. Dr. C.C. Iliescu, susține Realitatea.net. Sursa citata anunța ca Iliescu va fi operat pe inima dupa ce a primit diagnosticul de pericardita hemoragica. Nu…

- Fostul președinte Ion Iliescu, in varsta de 89 de ani, a fost internat, luni, la Institutul de Urgența pentru Boli Cardiovasculare „Prof. C.C. Iliescu” din Capitala pentru o afecțiune cardiovasculara, au precizat pentru Mediafax surse medicale. La ora transmiterii știrii, medicii decid daca il vor opera…

- Fostul premier Mihai Tudose, dus de urgenta la spital, dupa ce a suferit un infarct/ Ministrul Sanatatii: Tudose este stabil. Da, pot sa spun ca viata lui a fost pusa in pericol Fostul premier Mihai Tudose a fost transportat de urgenta marti la spital, dupa ce ar fi suferit un infarct, au precizat pentru…

- In urma cu doar cateva zile, Jean Paler a fost internat de urgența in spital, dupa ce s-a simțit foarte rau. Celebrul actor de comedie are probleme la inima, fiind internat cu diagnosticul fibrilație continua. Jean Paler este dependent de un defibrilator, inima lui funcționand la doar 30% din capacitate.…