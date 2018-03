Silvio Berlusconi garanteaza ca alianta partidelor de centru dreapta este extrem de solida

Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii orasului rusesc Sankt Petersburg au avut parte de o priveliste extrem de rara. Weekend-ul trecut au putut fi observate pe cer o multime de raze de lumina multicolore. Efectul „stalpii de lumina” apare atunci cand lumina soarelui, a lunii sau cea a iluminatului stradal sunt…

- Din aceasta dimineata, 26 februarie, si pana joi va fi ger in toata tara. Potrivit ANM, Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla sub alerta cod portocaliu de ninsori abundente si...

- Fostul premier Silvio Berlusconi s-a declarat increzator ca formatiunea sa, Forza Italia (centru-dreapta), va putea alcatui o coalitie guvernamentala cu formatiuni de dreapta si extrema-dreapta dupa scrutinul parlamentar programat in Italia pe 4 martie, relateaza cotidianul Il Tempo.

- Partidele si coalitiile politice rivale din Italia organizeaza sâmbata mitinguri electorale în principalele orase ale tarii, în contextul intrarii pe ultima suta de metri a campaniei pentru alegerile parlamentare din 4 martie, relateaza dpa. În centrul orasului…

- In centrul orasului Milano (nord) sunt asteptate in cursul dupa-amiezii aproximativ 50.000 de persoane la un miting condus de liderul partidului Liga Nordului, Matteo Salvini.La randul lor, formatiunile de stanga si Partidul Social-Democrat organizeaza la Roma un mars impotriva rasismului,…

- ''Cred ca am fost total gresit inteles'', a declarat Juncker in fata presei, in marja summitului european care are loc vineri la Bruxelles. ''Ca executiv comunitar, noi credem ca va exista un guvern care poate functiona dupa alegerile'' programate la 4 martie, a subliniat el. Joi, intr-o…

- Antrenorul echipei de fotbal CS Universitatea Craiova, Devis Mangia, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca Florin Gardos, legitimat in ultima zi a perioadei de transferuri, este in forma, chiar daca nu a evoluat mult timp, si a precizat ca poate juca in centru sau dreapta in sistemul cu trei…

- Sportivul aiudean Levente Polgar a participat la Parangul Night Challenge, o competiție nocturna dedicata pasionaților de sporturi de iarna și alergare. Pentru Levi, aceasta competiție a fost un antrenament in vederea participarii la Ultra Arctic, cel mai dur ultramaraton din lume, unde va trebui sa…

- Coalitia de dreapta din Italia conduce in sondajele de opinie cu mai putin de doua saptamini inaintea alegerilor legislative, dar rezultatului scrutinului este dificil de prognozat si ar putea conduce la un parlament fara o majoritate stabila, comenteaza miercuri agentia France Presse, preluata de Agerpres.…

- Italienii au sentimentul ca au fost abandonati de partenerii lor din UE, iar votul lor la alegerile generale din 4 martie risca sa traduca nemultumirea lor, avertizeaza Institutul Jacques Delors intr-un studiu facut public vineri la Bruxelles, informeaza AFP. "Alegerile din 4 martie vor decide modul…

- Coalitia dreapta-extrema dreapta ramane, in Italia, in frunte, inainte de alegerile legislative de la 4 martie, nu pare sa se contureze vreo majoritate, iar milioane de alegatori sunt indecisi, potrivit ultimelor sondaje facute publice vineri, relateaza AFP. Legea italiana interzice orice publicare…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca procurorul-sef al DNA, Laura-Codruta Kovesi, a clarificat miercuri, in fata presei, cu multe argumente, aspecte din activitatea institutiei pe care o conduce si a convins pe foarte multi romani "de partea cui este adevarul". "Aceasta iesire a fost absolut…

- Prin urmare, pentru a fi stimulata angajarea acestor trei milioane de tineri, el a propus scutiri fiscale pentru companiile care ar angaja tineri someri, sugerand o scutire totala de impozite pentru primul contract de munca al unui somer.In aceste declaratii, date la o asociatie a mediului…

- Vicepremierul Iurie Leanca a menționat cu cine va face coaliție - Ce șanse de a accede în urmatorul Parlament credeți ca are PPEM? - Totul va depinde de felul în care vom ști sa ne reinventam și sa revenim la imaginea de altadata. Avem anumite funcții și pârghii…

- Vorbim despre vicepreședintele național al PNL pe probleme de justiție, senatorul Ben Oni Ardelean, care a avut un punct de vedere extrem de tranșant in acest subiect. "Sunt cazuri punctuale care denota o problema sistemica. (...) Daca am fi fost intr-o democrație consolidata, nu vreau sa…

- Statele membre ale Aliantei au acceptat in principiu oferta prezentata de ministrul german al apararii, Ursula von der Leyen, de infiintare a noului centru pe teritoriul Germaniei, cel mai probabil in zona oraselor Bonn si Koln, unde isi are deja sediul Statul Major al Bundeswehr (armata germana). Se…

- Liderii de centru-stanga si centru-dreapta in campania pentru alegerile generale din Italia, Matteo Renzi si Silvio Berlusconi, au exclus amandoi posibilitatea de formare a unei mari coalitii, informeaza marti dpa. Majoritatea analistilor afirma ca un acord stanga-dreapta este unul dintre cele mai…

- Liderii partidelor italiene de dreapta promit in campania electorala pentru alegerile legislative din 4 martie ca vor repatria sute de mii de imigranti ilegali, o masura care conform sondajelor le-ar putea aduce voturi, dar in realitate ea va fi foarte greu de implementat, explica marti agentia Reuters…

- Investitia care s-a transformat de-a lungul anului trecut in cel mai spectaculos centru de fitness din intreaga zona a Moldovei, a inceput sa dea roade din prima luna de functionare permanenta, de dupa sarbatorile de iarna. Acest centru ce se adreseaza tuturor varstelor si exigentelor si care a ...

- Toate partidele care se revendica a fi de centru-dreapta, fie europeniste, fie unioniste, trebuie sa se aseze la masa de dialog pentru o coagulare sau coordonare ca a actiunilor ca sa nu vina stanga la putere in 2018. Declaratia a fost facuta de presedinta Partidului National Liberal, Vitalia Pavlicenco,…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, se va intalni marti cu liderii coalitiei de dreapta aflata la conducerea guvernului austriac. Coalitia, formata din conservatori si extrema dreapta, are aceleasi viziuni ca Orban asupra imigratiei si sunt deschisi catre legaturi mai stranse cu prim-ministrul ungar,…

- Al treilea prim-ministru al Republicii Moldova, Ion Ciubuc, a decedat din cauza unei boli incurabile. Informatia a fost confirmata pentru Publika TV de Serafim Urechean, fostul sau coleg în Alianța pentru Democrație și Reforme, care a obtinut majoritatea parlamentara în 1998. Ion…

- Coaliția PSD-ALDE a publicat pe siteul Parlamentului noul program de guvernare. Acesta are 278 de pagini pline cu promisiuni de bunastare pentru toate categoriile de romani. Din nou, guvernanții promit mai mulți bani pentru populație.

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, susține ca partidele de dreapta se pot ințelege sa aiba un candidat unic la alegerile prezidențiale din 2019, insa ar fi o problema cu ”onestitatea” PNL. „Aduceti-va aminte cum tipa de dragul poporului si cum se dau cu capul de pereti si legile…

- Fostul sef al guvernului italian Silvio Berlusconi a incheiat joi seara o alianta cu dreapta suveranista pentru alegerile din 4 martie, potrivit unui mesaj al sau pe Twitter, relateaza AFP. ''Tocmai am semnat impreuna cu Matteo Salvini si cu Giorgia Meloni programul electoral de…

- "Fiind un atacant central, cred ca va fi bun la Ministerul de Interne", a declarat Berlusconi despre Salvini, folosind un termen din fotbal. Fostul sef de guvern a mai spus, in declaratii pentru postul TV La7, ca este gata sa-si asume din nou acest post, in cazul in care Curtea Europeana…

- O noua Odonanta de Urgenta extrem de controversata a Guvernului Tudose va face prapad printre conducatorii auto. 2018 aduce mai multe reguli ce vizeaza mii de soferi, iar in cazul in care acestea nu vor fi respectate, consecintele pot fi extrem de grave, anunta bugetul.ro.Intalniri cruciale ale taberelor…

- Cel putin 20.000 de persoane au manifestat sambata, la Viena, impotriva coalitiei dintre dreapta si extrema dreapta, care se afla la putere de aproape o luna in Austria si care este criticata pentru pozitiile privind imigratia si programul sau social. Sub sloganul "comitetul de primire a Noului…

- Presedintele Consiliului National ALDE, Norica Nicolai, a declarat la RFI ca rezolutia formatiunilor maghiare din Romania privind autonomia Tinutului Secuiesc este un act de ostilitate la adresa statului roman, care este unul dintre cele mai prietenoase state europene cu minoritatile nationale.Norica…

- Liderul ALDE Alba, Ioan Lazar, a opinat, joi, intr-o conferinta de presa, ca, in 2020, ALDE va fi principalul partid de dreapta, iar PSD va fi principalul adversar politic al acestuia.Intr-o conferinta comuna sustinuta la sediul PSD Alba alaturi de deputatul Ioan Dirzu, lider al social-democratilor…

- Pensiunea Valea Lupului din Patarlagele a fost curprinsa de flacari, in aceasta seara. Incendiul a pornit de la acoperis si a coborat spre mansarda din lemn. Nu sunt raniti, spun pompierii. Aici lucreaza tineri care au parasit un centru de plasament din Panatau.

- In opinia ministrului ungar de externe, Peter Szijjarto, victoria partidelor de dreapta in Austria este o veste buna pentru Ungaria, deoarece astfel va exista posibilitatea de a raspunde provocarilor istorice care afecteaza Europa impreuna cu "politicieni austrieci sinceri, descatusati de fatarnicie"…

- Coaliția de guvernamant din Austria a incercat, in ultimele zile, sa dea asigurari partenerilor din UE ca țara va ramane ferm „pro-europeana”, in contextul ingrijorarilor referitoare la influența populista din Europa.

- Lideri ai partidelor europene de extrema dreapta, intre care lidera Frontului National francez Marine Le Pen si liderul Partidului Libertatii din Olanda Geert Wilders, se intalnesc sambata in cadrul unei conferinte controversate in capitala ceha Praga....

- Una dintre cele mai spectaculoase zone din regiunea Cernauți, fostului Centru de instruire militara „Pamir” care este situat pe muntele Tomnatic din raionul Putila, poate fi admirata acum și de la inalțime. Imaginile de mai jos, surprinse de drona de catre membrii comunitații foto-turistice „INDIE TRIPS”,…

- Liderul conservator Sebastian Kurz a ajuns la un acord cu Partidul Libertatii (FPO), pentru formarea unei coalitii, intelegere in urma careia formatiunea lui Heinz-Christian Strache va reveni la putere dupa mai mult de un deceniu. La doar 31 de ani, Sebastian Kurz va deveni cel mai tanar sef de guvern…

- Italia a adoptat joi o lege referitoare la 'testamentul biologic', ce prevede dreptul persoanelor bolnave aflate in faza terminala de a refuza orice tratament de prelungire a vietii, transmite AFP. Dupa deputati, care au adoptat textul cu o larga majoritate in luna aprilie, senatorii au aprobat proiectul…

- Alegerile parlamentare din Italia vor avea loc în ziua de 4 martie 2018, scriu miercuri publicatiile La Repubblica si Corriere della Sera, dupa mai multe luni de speculatii cu privire la data scrutinului, transmite dpa. Aceeasi data este avansata si de o sursa parlamentara apropiata…

- Fundația Serviciilor Sociale Bethany are deosebita placere de a va invita miercuri, 13.12.2017, incepand cu ora 11:00, la conferința de presa in care face bilanțul activitații pentru anul in curs și marcheaza incheierea oficiala a proiectului „Centru de consiliere și sprijin pentru copii și tineri cu…

- Omul de afaceri iesean Mihail Eusebiu Siminiceanu, alaturi de partenerul sau Gabriel Marchievici, a cumparat cu circa 2,7 mil. euro un teren de circa trei hectare, parte a uzinei de camioane Roman Brasov, aflata in insolventa din 2014. Investitorii vor sa faca aici un parc de retail.