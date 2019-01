Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi, liderul partidului Forza Italia (centru-dreapta), a anuntat joi dupa-amiaza ca va candida în scrutinul europarlamentar programat în luna mai, informeaza agentia ANSA si publicatia Il Fatto Quotidiano.

- Silvio Berlusconi a anunțat joi, în ciuda celor 82 de ani sai și a scaderii în sondaje, ca va candida la alegerile europene din mai, scrie AFP."La frumoasa vârsta pe care o am, am decis, din responsabilitate, sa merg în Europa, unde lipsește o gândire profunda…

- Silvio Berlusconi a avut mereu un vis interzis: cel de a obtine 51 la suta din voturi. Obisnuia sa spuna des acest lucru, chiar si atunci cand Forza Italia naviga cu peste 30 la suta in momentele dificile ale Aliantei cu Umberto Bossi si Gianfranco Fini. Acum, Cavalerul este canibalizat de Matteo Salvini…

- La Washington DC bate vant de schimbare fata de Italia. Alegerile din aprilie, cu victoria Ligii si a Miscarii 5 Stele, au adus la putere primul guvern populist din Europa, fara sa mai punem la socoteala victoria lui Donald Trump impotriva establishmentului. Cele doua tari au guverne similare si nu…

- UPDATE: Decizia Comisiei Europene de a respinge proiectul de buget al Italiei pentru anul 2019 'nu schimba nimic', a asigurat marti vicepremierul italian Matteo Salvini, intr-o declaratie data la Bucuresti in fata jurnalistilor italieni, transmite AFP.'Aceasta nu schimba nimic, sa o stiu…

