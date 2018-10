Stiri pe aceeasi tema

- Medicii nu sunt pregatiti suficient în sistemul de educatie, anunta ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, precizând ca a sugerat reprezentantilor universitatilor de medicina ca examenul de rezidentiat sa fie mai serios.

- Magdalena Serban, femeia acuzata ca a impins doua fete in fata metroului dintre care una a murit, a fost audiata miercuri de catre magistrații Tribunalului București, unde a spus ca a comis aceste gesturi pentru ca a avut ganduri negre, insa regreta faptele.Citește și: SURSE - Se joaca la…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,2 s-a produs joi, 16 august, in regiunea Molise din Provincia Campobasso, in sudul Italiei, potrivit Institutului National de Geofizica si Vulcanologie din Italia (INGV).

- Un cutremur cu magnitudinea 5,2 s-a produs joi in regiunea Molise din sudul Italiei, a anuntat Institutul national de geofizica si vulcanologie din Italia (INGV), potrivit agentiei dpa. Seismul a fost inregistrat la ora locala 20:19 (18:19 GMT) si a avut epicentrul la 4 kilometri sud-est…

- Un dispozitiv artizanal a explodat in curtea unei filiale regionale a formatiunii de extrema-dreapta Liga Nordului, in nord-estul Italiei, informeaza agentia ANSA si cotidianul Tribuna di Treviso.

- La doi ani de cand a cerut-o in casatorie, starul din Baywatch a dus-o la altar pe iubita lui mai tanara. Ceremonia a fost una discreta, in Italia, sub privirile celor din familie și prietenilor apropiați. David s-a casatorit cu o femeie mai tanara decat el David Hasselhoff (66) și Hayley Roberts (38)…

- Fostul sef al Fiscului, Serban Pop, dat in urmarire generala dupa ce a fost condamnat la cinci ani de inchisoare, a fost prins saptamana trecuta in Italia. Cazul unui interlop condamnat la inchisoare si fugit in Italia dovedeste cat de greu ar putea fi extradat Serban Pop.