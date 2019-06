Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Silvicultorului a fost marcata de Regia Naționala a Padurilor și Asociația Administratorilor de Paduri printr-un eveniment comun organizat joi, 13 iunie, la Baile Herculane. La eveniment au participat ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, directorul general al Romsilva, Gheorghe Mihailescu,…

- Sorin Ionița: S-a spart un buboi care e puțin mai greu de ințeles pentru publicul din Romania. Republica Moldova era condusa de o gașca profund corupta și sprijinita de la București, care saptamana asta a ramas fara orice alt sprijin internațional. Faptul ca și Europa și Statele Unite și Rusia și-au…

- 29 mai 2019, Zagreb - Republica Moldova a fost aleasa, in premiera, in calitate de vicepreședinte al Comisiei ONU pentru Europa in cadrul organelor statutare ale Organizației Mondiale a Turismului (OMT). Republica Moldova a mai fost aleasa prin vot și in calitate de membru in doua Comitete de lucru…

- Terifiant: Cimitirul "Sfantul Lazar" se extinde anual cu doua hectare / În anul 1998 cimitirul "Sfântul Lazar" din Capitala avea 38 hectare. În anul 2017, suprafața cimitirului s-a extins cu înca 37 hectare. Potrivit Ludmilei Boțan, daca acest proces va continua atunci anual…

- Camera Deputaților a votat favorabil, in calitate de for decizional, cu 220 de voturi din 250 deputați prezenți, proiectul de lege privind desființarea Societații Naționale „Cai de Rasa” S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de catre Regia Naționala a Padurilor. Acest act normativ, inițiat de catre…

- Procedurile pentru excluderea romanilor din Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa au inceput la finalul lunii trecute, se arata intr-o scrisoare a liderului deputaților ALDE, Guy Verhofstadt, intrata in posesia Europa FM. Guy Verhostadt amintește ca liderul roman Calin Popescu Tariceanu…

- CHIȘINAU, 23 mart – Sputnik, Silvia Zavadovschi. Republica Moldova este una dintre tarile cu cea mai mica suprafața împadurita din Europa. În prezent, zonele împadurite ocupa doar 11 la suta din teritoriul tarii. Asta, în conditiile în care, pe continentul…