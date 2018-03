Stiri pe aceeasi tema

- Muncitorii au lucrat continuu toata noaptea si toata ziua pentru a deszapezi drumurile din Capitala. In total, au fost mobilizati peste 500 de muncitori cu 67 de autospeciale, care au imprastiat peste 800 de tone de material antiderapant.

- 64 de autospeciale vor fi antrenate la deszapezirea strazilor din Capitala in aceasta noapte. Potrivit primarului interimar al Capitalei, Silvia Radu, muncitorii vor interveni prompt pentru a curața atat strazile principale cat și cele auxiliare."Sper sa se intrervina.

- Centrul Infotrafic informeaza ca pe mai multe drumuri din tara se circula cu dificultate, din cauza conditiilor meteo. Tot in conditii de iarna se circula si pe strazile din Bucuresti, fiind valori ridicate de trafic pe arterele principale, potrivit Brigazii de Politie Rutiera a Capitalei.

- Starea dezastruoasa in care se afla drumurilor din capitala, denota atitudinea de corupție extrema a factorilor de decizie, aceasta afirmație a fost facuta de primarul general interimar al Chișinaului, Silvia Radu in cadrul ședinței serviciilor primariei, noteaza Noi.md. Mai mult decit atit, edilul…

- In capitala pe carosabil se inregistreaza zapada și ghețuș. La aceasta ora flux majorat de transport, se stabilește: Sectorul BUIUCANI: str.V.Lupu, direcția spre str.C Stere; intersecția cu sens giratoriu: str.C.Ieșilor - I.Creanga - Ștefan cel Mare. Sectorul CENTRU: șos.Hincești – str.Sihastrului,…

- Candidatul PL la functia de primar de Chisinau, Valeriu Munteanu, sustine ca lansarea in cursa electorala a lui Ion Ceban din partea socialistilor nu este o surpriza. Potrivit lui, acum liderul PDM, Vlad Plahotniuc, ar avea doi candidati pentru functia de primar al Capitalei, Ion Ceban si Silvia Radu,…

- Primarul interimar Silvia Radu a demis din funcție pe pretorul sectorului Ciocana, Galina Bostan. Surse din cadrul primariei Capitalei au declarat pentru deschide.md ca Silvia Radu a gasit mai multe nereguli, cum ar fi mizerie și gherete autorizate in locuri neconforme. PUBLIKA.

- Un locuitor al raionului Basarabeasca va face opt ani de puscarie, iar concubina acestuia cu un an mai putin, fiind recunoscuti vinovati de comiterea traficului de persoane, in scop de exploatare prin cersetorie. Ambii au fost luati sub straja din sala de judecata.

- Andrei Nastase nu vede nici o problema daca PAS va decide s-o înainteze pe Maia Sandu pentru șefia Primariei Chișinau. Cel puțin asta a dat de înțeles liderul Partidului Platforma Demnitate și Adevar în cadrul unei emisiuni TV. Și în aceste condiții, oferta…

- Primarul general interimar al Chișinaului, Silvia Radu, reacționeaza la declarațiile lui Vladimir Plahotniuc și la inaintarea candidaturii lui Andrei Nastase la funcția de edil al capitalei. Radu spune ca ea nu vrea sa faca politica, dar sa faca din Chișinau o capitala unde vrei sa traiești.

- Primarul general al Bucureștiului, Gabriela Firea, se afla intr-o vizita oficiala la Chisinau. Acesta s-a intalnit cu primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu. Silvia Radu a venit cu un mesaj de multumire pentru tot ajutorul care il ofera aceasta pentru Chisinau.

- Primarul General, Gabriela Firea, va efectua in perioada 5-6 martie, o vizita oficiala la Chisinau, pentru a discuta cu primarul interimar al Capitalei Moldovei, Silvia Radu, implementarea Programului de cooperare intre cele doua orase, semnat pe 14 februarie la Bucuresti. Primarul Capitalei se va…

- Peste 600 de blocuri din cartierul Telecentru al Capitalei au ramas in aceasta dimineata fara caldura. Potrivit directorului Termoelectrica, Veaceslav Eni, totul s-a intimplat din cauza unei avarii la reteaua termica. Muncitorii au reusit sa conecteze pina la aceasta ora mai mult de jumatate de blocuri,…

- Agenția Servicii Publice va elibera incepind cu 1 martie 2018 certificate de inmatriculare provizorie și placi de inmatriculare cu inscripția „PROBE”. Acestea vor fi eliberate agenților economici, care comercializeaza vehicule rutiere, in vederea efectuarii probelor solicitate de clienți. Pentru a obține…

- Primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu, a declarat ca votarea Declarației de Unire reprezinta o decizie, care se ia de Consiliu. Aceasta intenție a fost inaintata de catre PL in cadrul unei ședințe ale Consiliului municipal, dar, respinsa.

- Femeia de 54 de ani care s-a stins din viata in dupa-amiaza zilei de miercuri, 28 februarie, dupa ce taximetrul in care se afla s-a ciocnit violent cu un troleibuz, era sefa sectiei educatie si tineret din cadrul Directiei generale educatie al Primariei Chisinau.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a prezentat joi 12 masini pentru topit zapada, care actioneaza in toate sectoarele Capitalei, mentionand ca utilajele au o mare capacitate de topire si sunt prevazute cu filtre antipoluante, informeaza Agerpres.Pe platforme betonate din Capitala strangem…

- In timp ce strazile principale din Capitala au fost curatate de zapada, unele curti ale blocurilor raman inca inzapezite. Situatia a nemultumit-o pe primarul interimar Silvia Radu, dar si pe locatari, care spun ca le este greu sa se deplaseze din cauza ghetii.

- Primarul interimar general al capitalei, Silvia Radu, și-a inceput „celebrarea" zilei sale de naștere printr-o ședința a comitetului de situații excepționale, in legatura cu ninsorile abundente. Edilul și-a atenționat colegii ca au in fața o zi plina, pentru asigurarea unui trafic fluent in Chișinau.

- Zi de sarbatoare la Primarie. Primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu implinește astazi 46 de ani.Chiar și așa, dis-de-dimineața aceasta a fost preocupata de problemele create de starea vremii in Capitala.

- La sanius cu masina pe aleile pietonale. Un sofer indraznet a urcat la volanul masinii si a inceput sa faca drifturi pe zapada. Spectacolul a fost oferit pe un drum pietonal de pe strada Alba Iulia din Capitala.

- Dupa cum știm, atributul obligatoriu al lunii martie este marțișorul, pe care oamenii, potrivit obiceiului, îl poarta la piept ca pe un simbol al primaverii. Tarabele cu marțișoare au aparut deja în centrul Chișinaului.

- Neregularitati in tarfic in sectorul Buiucani al Capitalei. In mai putin de cinci minute mai multi soferi au incalcat regulile de circulatie, iar o tanara a traversat strada neregulamentar.

- Primarul interimar al Chișinaului, Silvia Radu, va fi invitata din aceasta seara a emisiunii Fabrika. Edilul va povesti cum a gasit Primaria cand a venit la carma orasului, cu ce se confrunta, ce a reușit sa schimbe deja, dar si ce planuri grandioase are.

- Un abecedar in dar pentru primarul interimar al Capitalei. Silvia Radu a primit cadoul din partea tinerilor liberali, care care au organizat un flashmob. La actiune au participat doar cativa activisti, care au indemnat edilul sa invete limba romana.

- Primarul interimar, Silvia Radu, a inceput ședința de astazi a serviciilor Primariei Chișinau cu solicitarea de a-i fi prezentata cererea de demisie a șefului de la Intreprinderea Municipala "Parcul urban de autobuze", Iacob Capcelea.

- Primarul interimar al Chisinaului, Silvia Radu, a salutat gestul lui Dorin Chirtoaca de a-si da demisia de la sefia Primariei Capitalei. Potrivit ei, orasul are nevoie de o conducere care sa-i asigure stabilitatea.

- Primaria Bucuresti doneaza doua autobuze Chisinaului, iar medicii nostri vor participa la stagii de pregatire in spitalele din capitala Romaniei. Sunt doar cateva dintre proiectele semnate in timpul vizitei la Bucuresti a primarului general interimar al Capitalei, Silvia Radu.

- Primarul Chișinaului, Silvia Radu, se afla zilele acestea la București pentru un schimb de experiența cu primarul Capitalei, Gabriela Firea. La finalul declarațiilor de astazi cele doua și-au facut cadou cate o ie. Diferența a fost doar de culoare. „Am semnat un program de colaborare pe 3 coordonate:…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, s-a intalnit, miercuri, cu primarul Chisinaului, Silvia Radu, intrevedere in cadrul careia edilul de la Bucuresti a anuntat mai multe proiecte de sprijin pentru Capitala Republicii Moldova, printre care donarea de autobuze sau refacerea unui liceu din Chisinau.

- Gabriela Firea si primarul interimar al Chisinaului, Silvia Radu, au semnat miercuri un program de colaborare care vizeaza trei domenii - Cultura, Educatia si Sanatatea."Este un proiect extrem de important pentru noi, ambitios, dar si de suflet, in Anul Centenar. Avand in vedere ca in anii…

- Un vitezoman impertinent si agresiv a fost surprins pe strazile pe strazile Capitalei. Soferul a fost filmat de un martor ocular, in timp ce sfida toate regulile de circulatie.Pe langa faptul ca se deplasa cu viteza, acesta a facut si cateva manevre interzise.

- Serviciul „InfoTrafic" al INP anunța strazile cu flux majorat de transport la aceasta ora și recomanda conducatorilor auto sa nu intre in intersecție, in cazul in care circulația in direcția de deplasare este dificila sau blocata și sa evite pe cat este de posibil circulatia pe strazile in care s-a…

- Zapada și noroiul de pe strazile Chișinaului sint spalate cu jeturi de apa. Potrivit consilierului municipal Ion Ștefanița acest lucru se intimpla pentru prima datai in ultimii 27 de ani. Primarul interimar al Capitalei anunța ca autoritațile vor face acet lucru de fiecare data cind va fi nevoie. „Am…

- An de an, partea centrala a Chisinaului se transforma — sunt reparate strazile, sunt demolate cladirile vechi, apar noi constructii etc. Centrul istoric îsi schimba rapid aspectul, din pacate însa nu întotdeauna în bine. Potrivit unor specialisti, inclusiv cunoscuti…

- Un centru de pregatire a medicilor care vor acorda ajutor persoanelor in etate ar putea fi deschis la Chișinau.Despre acest lucru au discutat astazi primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu, și edilul municipiului Iași, Mihai Chirica, aflat in vizita de lucru la Chișinau.

- Pe numele șefei Direcției generale economie, reforme și relații patrimoniale a Primariei Chișinau, Aliona Berdila, a fost inițiata o ancheta de serviciu, noteaza Noi.md. Ancheta vine dupa ce conducerea Primariei a suspectat, in urma unei investigații jurnalistice, ca funcționara ar folosi in interese…

- Lux pe banii noștri. Ce face subalterna nepoatei lui Ghimpu cu mașina de lucru / 529 de kilometri într-o singura luna. Atât a parcurs cu mașina de serviciu subalterna nepoatei lui Mihai Ghimpu, angajata în cadrul Primariei Chișinau. Constatarea a fost facuta de primarul interimar…

- In sfarșit, a nins. A venit iarna și la noi. Și, odata cu ea, s-a marit numarul problemelor. Sau, mai bine zis, au ieșit la suprafața, s-au accentuat. Ca de obicei, din an in an, nu avem suficienta tehnica de deszapezire, nu avem suficienți lucratori, nu avem... nu știu ce nu avem, vorba președintelui…

- Primarul interimar al Chișinaului, Silvia Radu, raspunde la acuzațiile aduse astazi de consilierii Partidului Liberal precum ca se face vinovata de situația creata pe strazile și trotuarele din capitala. Dansa da vina insa pe utilaj, care este invechit, iar oamenii care lucreaza in teren depun efor,…

- Strazile din capitala sunt practicabile pentru transport, iar autoritațile curața și trotuarele, și curțile blocurilor. Informația a fost anunțata de primarul general interimar din Chișinau, Silvia Radu. Potrivit ei, autoritațile au sporit efectivul muncitorilor și numarul de autospeciale pentru…

- Zapada care a cazut in ultimele ore i-a scos pe drumari la munca. In Capitala, acestia au lucrat toata noaptea si au imprastiat material antiderapant. Muncitorii continua deszapezirea strazilor si la aceasta ora.

- CHIȘINAU, 17 ian — Sputnik. Geograful și calatorul german, Johann Georg Kohl, aminteste în însemnarile sale „Calatorie prin sudul Rusiei", publicate în anul 1846, și de orașul Chișinau pe care l-a vizitat. În scrierile sale Kohl afirma ca Chișinaul…

- Angajații Primariei Chișinau care nu se vor conforma cerințelor funcției pe care o ocupa vor fi demiși. Anunțul a fost facut de primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu, in cadrul primei ședințe a serviciilor Primariei Chișinau din acest an

- Primarul interimar al Chisinaului, Silvia Radu este gata sa achite o parte din amenda pe care a primit-o proprietarul bradului instalat in Piata Marii Adunari Nationale. Sanctiunea a fost aplicata dupa ce Agentia Ecologica a Capitalei a anuntat ca pomul a fost taiat ilegal.

- Circulatia se desfasoara in Bucuresti in conditii de iarna, pe mai multe artere rutiere s-a depus strat de zapada, anunta Brigada de Politie Rutiera, care precizeaza ca nu sunt intersectii blocate. Este de asteptat aglomeratie in trafic in aceasta dimineata, mai ales ca e prima zi de scoala…

- Șeful Directiei Sanatate din cadrul Primariei Chisinau, Mihai Moldovanu a fost luat la rost de catre primarul interimar Silvia Radu. Acesteia i-a crapat rabdarea dupa ce Moldovanu a anunțat ca nu mai sunt locuri in centrele de plasament pentru cazarea oamenilor strazii, iar cațiva dintre aceștia au…

- Primarul general interimar de Chisinau, Silvia Radu, a dispus miercuri, 10 ianuarie, sa fie reparata trecerea subterana de pe Viaductul Centru – Botanica, din preajma Centrului Comercial „Shopping MallDova” si cea de la Spitalul Clinic Municipal nr. 1. Despre starea deplorabila a pasajului subteran…

- Nisipul si sarea vor fi inlocuite cu material antiderapant ecologic, de anul viitor. Potrivit primarului interimar al Capitalei, Silvia Radu, acesta este mult mai ieftin si nu provoaca daune mediului ambiant.

- Protestatarii din Bucuresti s-au adunat in Piata Victoriei in jurul orei 17.00, cu steaguri si tobe. Ei fluiera, huiduie si cer demisia Guvernului si presedintilor celor doua camere parlamentare. Ei scandeaza "Nu vrem sa fim o natie de hoti!" si "Jos Tariceanu, Dragnea si Dorneanu!". Mobilizarea pentru…