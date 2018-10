Silvia Dumitrescu vorbește despre boala de care nu va scapa niciodata. Artista s-a obișnuit cu problemele glandei tiroide și este de parere ca are, totuși, toate motivele din lume pentru a fi fericita. Celebra artista a implinit astazi 59 de ani. S-a tot speculat pe marginea problemelor de sanatate pe care le are sau le-ar […] The post Silvia Dumitrescu vorbește despre boala de care nu va scapa niciodata: ”Nu are leac, ești tot timpul pe tratament!” appeared first on Cancan.ro .