Stiri pe aceeasi tema

- Sotia lui Petre Roman invata sa devina doctor in muzica Silvia Chifiriuc, sotia lui Petre Roman, a urcat ani buni pe scena in calitate de cantareata, insa a decis recent sa schimbe traiectoria acestei cariere si sa o duca la un nou nivel. Conform Libertatea, si-a terminat facultatea abandonata, de Arte,…

- Andrea si Catalin Maruta formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Cei doi s-au casatorit in 2008 si au impreuna doi copii. Lunile de toamna reprezinta ceva aparte pentru indragita artista. Este o perioada pe care cantareața, pur și simplu, o adora. Mai ales daca afara este cald. Marturie…

- Dana Nalbaru conduce o mașina trasnet! Vedeta s-a laudat cu noul ei autoturism pe rețelele de socializare, iar fanii au inroșit butonul de like. Dana Nalbaru le-a aratat fanilor noua achiziție. Este vorba despre Kia Soul EV! Incarcarea bateriei mașinii Soul EV este cat se poate de simpla: gliseaza…

- Ana Mocanu s-a intors definitiv in țara! Dupa ce a renunțat sa mai fie in lumina reflectoarelor și a trait o buna perioada in Spania alaturi de iubitul ei, iata ca vedeta a decis sa se intoarca pe meleagurile natale. In urma cu cațiva ani, Ana Mocanu lua o deizie radicala. Vedeta a renunțat la […] The…

- In varsta de 38 de ani, Natasha Shishmanian a nascut! Soția lui Chris Evans a adus pe lume gemeni, iar starul a surprins pe toata lumea cand a anunțat numele pe care l-a ales pentru bebeluși. Vedeta fusese dusa la un spital din Anglia ieri, 19 septembrie, titreaza Daily Mail. Chris Evans a devenit tatic…

- Mihai Morar a facut marele anunț! S-a intors din vacanța și este gata sa continue emisiunea „Rai Da’ Buni”. Vedeta a tinut sa le transmita un gand cald si frumos fanilor sai, tuturor acelora care i-au fost alaturi in toti anii de televiziune si de radio. „Nimic senzațional. E gata vacanța. Oficial.…

- Ruby a fost prezenta la o emisiune TV și a vorbit despre relația celui mai bun prieten al sau, Dorian Popa, cu care și colaboreaza pe plan profesional. Vedeta a lasat sa se ințeleaga cu artistul s-a casatorit in secret cu iubita lui, Claudia Iosif, sau Babs, așa cum i se mai spune. „Soția lui […] The…