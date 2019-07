Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a suferit dezamagiri profunde in dragoste, iata ca a rasarit soarele si pe strada Doinitei Oancea. Vedeta este indragostita pana peste cap de un barbat, pe nume Adrian Calin, iar in exclusivitate, pentru Antena Stars, aceasta a oferit detalii din intimitatea relatiei sale.

- Andreea Balan si George Burcea le-au dat marea veste fanilor cu privire la nunta lor. Frumoasa artista si iubitul ei se vor casatori in Romania, pe 15 septembrie, in aceeasi zi in care micuta lor, Clara, va fi crestinata.

- Pe 29 iunie ne revedem cu Garbage la Arenele Romane din Bucuresti. Cu aceasta ocazie, Alin Dinca de la Rock FM a stat de vorba cu Steve Marker, chitaristul trupei. In cadrul interviului, Steve a vorbit despre revenirea in Romania, drumul parcurs de la infiintare pana in prezent dar si a oferit si cateva…

- Celia și soțul ei, Ardeli Ancuța, au implinit 7 ani de relație, dar inca simt fiorii de la inceputul relației. Au trecut impreuna prin momente dificile, dar au ramas impreuna caci iubirea a fost mai puternica decat impedimentele pe care le-au intalnit. Sunt parinții unui baiețel frumos, Angelo Ioan,…

- Alex Velea si Antonia au fost prezenți miercuri seara la petrecerea VIVA! 2019, unde și-au etalat ținutele spectaculoase și au facut dezvaluiri interesante despre inceputul relației lor. „Eu visam la Antonia, așteptam sa vina o fata deosebita, speciala, care sa-mi bucure ziua și sa-mi intregeasca cariera,…

- Elena Gheorghe este una dintre cele mai indragite si apreciate artiste de la noi. Are o cariera frumoasa si o casnicie parca lipsita de probleme! Insa, inceputul nu a fost usor pentru ea si Cornel. Artista a povestit totul, la "Rai Da Buni".

- Pilotul elicopterului prabusit pe raza comunei Sapanta, judetul Maramures, era din Belarus, avea gradul de maior de aviatie si a fost dat disparut de autoritatile din tara sa la inceputul lunii martie, dupa ce plecase spre Ucraina, transmite Mediafax. Primarul comunei Sapanta, Gheorghe Stan, a declarat…

- Gigi Becali nu-si mai incape in piele de mandrie, dupa ce fiica sa cea mare, Teodora, i-a dat vestea ca se marita. Gigi Becali este fericit pentru fata sa si asteapta cu sufletul la gura marele eveniment.