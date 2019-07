Stiri pe aceeasi tema

- Sondajul a fost efectuat in perioada 28 iunie - 5 iulie 2019, publicul tinta fiind locuitori cu domiciliul in municipiul Iasi, femei si barbati cu varste peste 18 ani. La chestionarul realizat de GfK in colaborare cu Prime Kapital au raspuns 500 de persoane, esantion reprezentativ pentru populatia Iasului.…

- Prime Kapital, impreuna cu Cushman & Wakefield Echinox Romania și GfK Romania au prezentat astazi, 11 iulie 2019, rezultatele studiului de impact al proiectului Silk District și rezultatele unui sondaj public in cadrul unei conferințe de presa la Iași. • Silk District este un proiect imobiliar mixed-use…

- Stimați parteneri, colaboratori, oameni de afaceri și membri ai comunitații, Prime Kapital a lansat anul acesta, la Iași, proiectul Silk District, un complex imobiliar „mixed-use” unic pe piața din Romania. Am ales Iașiul pentru aceasta investiție semnificativa pentru ca avem incredere in potențialul…

- Mesajul pe care acest eveniment il transmite este cel ca Silk District este mai mult decat un ansamblu imobiliar de tip mixed-use. Acesta reprezinta un pas inainte in evolutia Iasului, un oras cu un imens potential neexploatat. Evenimentul de lansare a avut 130 de invitati si s-a desfasurat la Liria…

