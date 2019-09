SIIJ: Procuror urmărit penal într-un dosar privind o percheziţie în urma căreia o persoană a murit Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ) a dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de un procuror, intr-un dosar privind o perchezitie in urma careia o persoana a murit. Potrivit unui comunicat al SIIJ transmis, joi, AGERPRES, magistratul este cercetat pentru savarsirea infractiunilor de neglijenta in serviciu, ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa. "In fapt, in calitate de coordonator si conducator al echipei care a procedat la efectuarea unei perchezitii domiciliare la data de 8.07.2015, nu ar fi respectat dispozitiile legale prevazute de Codul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

