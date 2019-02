SIIJ, dupa ce Kovesi s-a prezentat la Parchet: “ar fi pretins si primit suma de 268.689,36 lei”

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul procuror-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a fost vineri la audieri, la Sectia pentru investigarea magistratilor, unde i s-a adus la cunostinta calitatea de suspect si a facut doua cereri de recuzare. Kovesi a respins acuzatiile aduse de procurorul de caz Adina Florea, adjunctul sefului…

- Fostul premier Victor Ponta s-a prezentat vineri dimineata la Parchetul General pentru a fi audiat, in calitate de martor, de procurorii Sectiei de investigare a magistratilor, in dosarul deschis pe numele fostei...

- Dupa ce s-a aflat ca fosta sefa a DNA-ului a fost chemata la audieri la Parchetul General, la Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie, procurorul-sef adjunct al acestui for a anuntat ca dosarul in cauza s-a constituit ca urmare a plangerii depuse la finele anului trecut, de catre fostul…

- Soția președintelui Klaus Iohannis, Carmen Iohannis, va fi audiat la Parchetul General in luna mai, potrivit unor surse Național. Jurnalistul Catalin Tache spune ca „procurorii ar fi decis la randul lor sa traga și ei de timp cat pot” pana se va lamuri situația in cazul lui Augustin Lazar.„Drept…

- Deputatul a ajuns in prima zi a saptamanii la Parchetul General, in legatura cu o plangere pe care a formulat-o. Insa pana sa intre in sediul Parchetului, a confirmat ca a aflat ca DNA-ul a clasat o cauza ce o viza, asemeni tatalui sau, fostul sef al CJ Prahova, Mircea Cosma. Deputatul Andreea Cosma…

- Fosta sefa a Directiei Nationale Anticoruptie va mai ramane inca sase luni la Parchetul general;, in timp ce actualul procuror sef interimar, Anca Jurma, mai are de asteptat decizia din directia CSM-ului. Concret, in sedinta de joi, Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a dispus…

- CSM sustine ca a solicitat CNSAS verificarea apartenentei sau colaborarii cu serviciile de informatii inainte de 1990 a procurorilor propusi de ministrul Justitiei in functii de conducere la Parchetul General, DNA si DIICOT, insa nu a primit raspuns in termenul de 15 zile prevazut de lege, astfel incat…