Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, politistii au intervenit la peste 2.450 de evenimente la care au fost solicitati pentru a oferi ajutor celor aflati in nevoie sau pentru a mentine siguranta publica. De asemenea, politistii au aplicat peste 7.800 de sanctiuni contraventionale unor persoane care au incalcat normele sociale si au…

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit și confiscat in urma unei percheziții, dar și a unor acțiuni pe linia combaterii contrabandei cu țigari, cantitatea de 16.888 pachete țigari de proveniența ucraineana, in valoare de 193.500 lei. Ieri, 02 noiembrie a.c., in baza…

- Ieri, 30 octombrie, politistii Biroului de Investigatii Criminale Baia Mare au organizat o ampla actiune pentru prevenirea si combaterea prostitutiei pe raza municipiului. Politistii au efectuat verificari si controale in cinci locatii cu potential criminogen. Astfel, noua persoane, care aveau postate…

- Legea, cunoscuta de fiecare sofer, nu pare sa fie un obstacol pentru cei care se grabesc sa ajunga la destinatie. In ciuda unor statistici evidente, care reflecta faptul ca cele mai multe accidente de circulatie produse pe raza judetului Maramures sunt cauzate de viteza excesiva, tot mai multi soferi…

- Graba soferilor pune in pericol siguranta pietonilor. Actiunea desfasurata pe tot parcursul zilei de ieri de politistii Biroului Rutier Baia Mare a avut scopul de a preveni producerea de accidente rutiere soldate cu ranirea pietonilor. Intre orele 08.00 si 20.00 politistii au oprit pentru verificari…

- Aseara, in jurul orei 22.30, in timp ce efectuau serviciul de patrulare, politistii au efectuat semnalele regulamentare de oprire a unui autoturism condus pe raza localitatii Boiu Mare. Persoana aflata la volan si-a continuat deplasarea si intrucat nu a pastrat distanta laterala suficienta, a acrosat…

- La data de 11 septembrie, politistii Biroului Rutier, in colaborare cu politistii Biroului de Ordine Publica Dej si politistii Sectiei 5 Politie Rurala Dej au actionat in sistem integrat pentru prevenirea accidentelor rutiere si pentru asigurarea unui climat de disciplina rutiera in randul participantilor…

- Ieri, polițiștii au intervenit la peste 3.300 de evenimente la care au fost solicitați de cetațenii aflați in nevoie sau pentru a menține siguranța publica. De asemenea, polițiștii au aplicat peste 8.000 de sancțiuni contravenționale unor persoane care au incalcat normele sociale și au reținut permisele…