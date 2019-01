SIGURANŢA copilului. Sfaturi ESENŢIALE de care TOŢI părinţii ar trebui să ţină cont Promoveaza siguranta copilului Cum este mai bine sa previi decat sa vindeci, primul lucru pe care trebuie sa-l faci este sa te asiguri ca ai o casa fara potentiali factori de risc. Dar chiar si asa, copilul se poate catara, poate aluneca, poate deschide geamuri, ferestre etc. De aceea, supravegherea continua este factorul cheie in siguranta copilului. De asemenea, promoveaza siguranta copilului explicandu-i ce este sigur si ce nu pentru sanatatea lui. NU lasa niciodata de la tine la regulile care tin de siguranta si integritatea copilului. SIGURANTA copilului in masina SIGURANTAin Nu pleca… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

