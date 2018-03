Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei a declarat, miercuri, ca, in premiera, in Bucuresti, vor functiona 12 utilaje de topit zapada. Edilul a precizat ca la numarul destinat parintilor care au nevoie de ajutor cat copiii nu merg la scoala au sunat persoane care voiau sa verifice daca functioneaza acest serviciu.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a explicat ca se intervine in flux continuu, inca de azi noapte pentru curațarea drumurilor din Capitala. Firea a precizat ca, anul acesta, in Capitala avem 12 mașini de topit zapada și acestea vor fi amplasate in mai multe zone din București.”In…

- Culturile de cereale paioase sunt protejate ca urmare a temperaturilor scazute din ultimele zile. Potrivit lui Dan Tanasescu, directorul Directiei pentru Agricultura Gorj, astazi a fost inregistrata la nivelul judetului Gorj cea mai scazuta temperatura din aceasta iarna, respectiv minus 11 grade Celsius.…

- Vremea in București, 28 februarie 2018. Capitala este sub avertizare cod galben de ninsori și viscol și sub cod portocaliu de ger, miercuri. Din cauza condițiilor meteo, școlile raman inchise și astazi . In București este in vigoare, pana la ora 23:00, un cod galben de ninsoare și viscol. Ramane valabil…

- Ce trebuie sa ai in mașina iarna? Probabil ca ți-ai pus deja aceasta intrebare avand in vedere condițiile meteo nefavorabile au dus la blocarea circulației pe mai mult de 20 de tronsoane de drumuri naționale, dar și pe autostrazile A2 și A4, pe segmentele București-Constanța și Ovidiu-Agigea. Pe aceasta…

- Intamplare revoltatoare pentru un medic cardiolog din București. Barbatul a incercat sa ia un taxi, dupa ce a plecat de la Spitalul Floreasca, dar a dat de un șofer care l-a dat jos din mașina. Inițial, taximetristul l-a intrebat daca il deranjeaza fumul de țigara, iar Gabriel Tatu l-a rugat sa nu fumeze…

- Deși suntem extrem de aproape de prima za de primavara, peste Romania s-a napustit un val de aer polar și ninsori abundente. Cu doar doua zile inainte de Marțișor, viscolul și temperaturile scazute au pus stapanire pe Romania și sunt departe de a se fi terminat.Romania se afla in cea de-a…

- Iarna a paralizat țara! Autostrazile A2 Bucuresti – Constanta si A4 Ovidiu – Agigea sunt inchise marti dimineata, la fel ca si alte 25 de drumuri nationale, in timp ce pe trei drumuri nationale se circula restrictionat. Circulatia rutiera a fost inchisa, marti dimineata, pentru toate categoriile de…

- Clipe emoționante pentru Bianca Dragușanu! In aceasta dupa-amiaza, in timp ce paparazzii CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania, erau pe urmele sale, vedeta a oprit bolidul de lux pe care il conducea și, imediat ce a coborat de la volan, ea a inceput sa țipe. Intreaga scena a fost filmata, iar prezentatoarea…

- Temperatura minima inregistrata in Bucuresti in intervalul 1901-2016 a fost de -24.9 grade Celsius, aceasta valoare minima fiind masurata in iarna lui 1929. In noaptea de duminica spre luni au fost -15 grade urmand ca in noptile care urmeaza temperaturile in Capitala putand cobori spre -20 de grade,…

- Primarul general, Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna pentru duminica, la ora 12,00, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), urmand ca la sedinta sa fie prezenti toti factorii implicati in implementarea programului de deszapezire…

- Un tanar de 21 de ani a din localitatea Gheorghe Doja a murit, vineri seara, dupa ce a intrat cu masina intr-un stalp de electricitate pe DC 51. „Masina s-a incolacit pe un stalp de electricitate, care s-a rupt de la baza si se tine doar in firele electrice”, a declarat purtatorul de cuvant al […] The…

- O masina in care se aflau doua persoane a fost spulberata, vineri, de un tren, in zona Pascani – Muncel, judetul Iasi, ambii ocupanti ai autoturismului murind pe loc. Circulatia feroviara este oprita pe firul 2 al Magistralei 500 Suceava – Bucuresti, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Iarna ași reintra în drepturi la sfârșitul lunii februarie. Meterologii au prognozat zile cu temperaturi scazute și ninsori, în toata țara. Pe mai multe drumuri din județul Constanța a început deja sa se așeze un strat de zapada. De altfel, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Trei tineri s-au rasturnat, luni, cu mașina, pe autostrada București – Pitești, la kilometrul 79, dupa ce șoferul a pierdut controlul volanului și a ieșit in decor. Tanarul aflat la volan, originar din județul Olt, a fost gasit in stare de șoc de echipajul de pe ambulanța. El tremura și vorbea cu dificultate,…

- Caz ilar in Gorj! Polițiștii rutieri din Rovinari au oprit in trafic un șofer care avea la mașina numarul VN O1 SUVERAN. Protagonistul este cel care iși spune Viorel Suveranul. Barbatul i-a filmat pe polițiști in timp ce ii inlaturau numerele de inmatriculare și a postat inregistrarea pe Facebook. Gorjeanul…

- S-au scurs clipe dramatice, duminica seara, in comuna Botoroaga din județul Teleorman. Doi tineri au sfarșit in chinuri cumplite dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit de un copac și s-a rupt in doua. (VEZI ȘI: VIDEO. HAOS PE AUTOSTRADA BUCURESTI – PITESTI. VREMEA A DAT TRAFICUL PESTE CAP, IAR ACCIDENTELE…

- Iarna a reusit – din nou- sa le ia prin surprinde pe autoritatile judetene. Zapada care a inceput sa cada in aceasta dupa-amiaza in partea nordica a judetului pune in mare dificultate soferii. ACTUALIZARE: Sensibilizati probabil de mesajele primite de la participantii la trafic, drumarii au inceput…

- Un oradean, Ciprian Alin Mera, acuza angajatii RAR Bihor ca i-au spart parbrizul de la un cap tractor tip Mercedes pe care la adus la RAR pentru autentificare si inregistrare. „In data de 1.02.2018 am dus un cap tractor Mercedes la RAR Bihor. Masina era in stare perfecta, cu parbrizul intact.…

- O mare parte a Japoniei a fost afectata de o puternica furtuna de iarna care a provocat viscol, ninsori abundente si temperaturi negative, au anuntat ieri autoritatile meteorologice nipone, citate de DPA, potrivit Agerpres. Persoanele care fac naveta in Tokyo s-au confruntat ieri dimineata cu temperaturi…

- Iarna a venit intr-un tarziu la Iasi. In cateva ore orasul a fost acoperit de zapada. Ca de fiecare data, zapada incanta multa lume, insa odata cu ea apar si problemele. Ninsorile care au cazut peste judetul Iasi in ultimele ore pun in dificultate nu doar traficul rutier, dar si misiunile in care sunt…

- Zapada și neatenția era sa ii coste scump pe doi soți din localitatea Leordina, județul Maramureș. Barbatul a pierdut controlul volanului și au ajuns cu mașina in apa. Un cuplu din localitatea Leordina a fost la un pas de tragedie in aceasta seara. Ei se indreptau spre un spital din Targu Mureș, insa…

- Zapada ți-a facut o bucurie și ți-a blocat mașina, iar utilajele de deszapezire au desavârșit opera, ridicând în jurul mașinii un zid de nepatruns? Trebuie sa știi ca poți scoate mașina din nameți chiar și fara sa dai la lopata. Trebuie însa sa fii perseverent și sa…

- Drumurile alunecoase sunt o provocare pentru orice sofer, de aceea, Libertatea.ro a cerut sfatul unui expert pentru a afla cum se conduce corect masina, iarna, pe zapada. Dublul campion national absolut de raliuri, Silviu Moraru, a explicat, in direct pe pagina de Facebook a Libertatea.ro, cum se conduce…

- Evenimentul rutier a avut loc luni dimineața, la intrare in orașul Targu-Carbunești. Din fericire, șoferul a scapat nevatamat dupa ce a pierdut controlul volanului și s-a oprit cu mașina de un stalp. Barbatul venea de la Pojogeni și a derapat intr-o curba. Pentru ca nu au existat victime, evenimentul…

- Circulatia se desfasoara in Bucuresti in conditii de iarna, in conditiile in care pe mai multe artere rutiere s-a depus strat de zapada, anunta Brigada de Politie Rutiera, care precizeaza ca nu sunt intersectii blocate.

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna, sambata dimineata, pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta, tronsonul Medgidia - Murfatlar - Constanta, si pe autostrada A4 Ovidiu - Agigea, unde ninge si s-a depus un strat subtire de zapada, anunta centrul Infotrafic al Politiei Romane.

- 1. Nu poți parca 2 mașini una langa cealalta, altfel pasagerii nu au cum sa coboare, nefiind spatiu suficient 2. Placa de la ultimul nivel/parter trebuia sa fie acoperita cu rașina epoxilica. Ce faci cand vrei sa urci cu mașina iar pe cauciucuri ai zapada și in fața ta este un atic de 40 cm grosime,…

- Patru turiști au fost salvați de jandarmii montani din Sinaia, dupa ce, in timpul nopții de sambata spre duminica, au ramas cu mașina blocata in zapada, pe drumul ce leaga cota 1.400 de Schitul Sfanta Ana, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit Jandarmeriei Prahova, dupa miezul nopții, jandarmii…

- Meteorologii au anunțat cand vine cu adevarat iarna: abia in luna februarie. Prima jumatate a lunii ianuarie va fi mai calda decat normalul. „Prima decada a acestei luni aduce un regim de temperaturi placut, ore cu soare, dar sa fim atenti dimineata si noaptea la ceata pentru ca aduce vizibilitate scazuta. Sunt…

- Liviu Dragnea a declarat ca va petrece Craciunul si Revelionul si in Teleorman, si in Bucuresti. ”Acasa. Acasa, la Teleorman, la Bucuresti”, a declarat Liviu Dragnea la Parlament, intrebat unde va petrece Craciunul si Revelionul. Liderul PSD a precizat ca a facut deja cumparaturile…

- Unde iși va petrece sarbatorile de iarna Klaus Iohannis? Ei bine, cu cateva zile inaintea Craciunului, șeful statului a decriptta acest mister. Acesta afirmat, miercuri, intr-o intalnire informala cu jurnalistii, ca isi va petrece sarbatorile de iarna la Bucuresti si la Sibiu. Presedintele Klaus Iohannis…

- Inceputul iernii astronomice este marcat de un moment precis, mai exact solstitiul de iarna, care va avea loc joi. Prin urmare, pe 21 decembrie va fi cea mai scurta zi din an - 8 ore si 50 minute -, iar durata noptii va avea o valoare maxima, de 15 ore si 10 minute (pentru Bucuresti). In emisfera sudica…

- In plin scandal, taximetristii din Bucuresti mai primesc o... lovitura. Daca aveati impresia ca le-ati vazut pe toate si ati trait tot ce se putea trai pe durata calatoriei cu taxiul, va inselati amarnic.

- Politistii calaraseni ii avertizeaza pe soferi sa nu plece cu masina la drum, daca nu au echipat-o cu anvelope de iarna. In cazul in care circulati pe drumuri acoperite cu zapada, gheata sau polei fara anvelope de iarna, riscati sa fiti amendati si se va retine certificatul de inmatriculare/inregistrare…

- Un accident in care au fost implicate trei masini s-a produs, duminica dimineata, pe Splaiul Independentei din municipiul Bucuresti, in zona Casei Radio. Un sofer care avea o alcoolemie de 1,05 mg/l alcool pur in aerul expirat a lovit doua masini, fiind singurul ranit.

- Un accident rutier, în care a fost implicate o masina de politie si un taxi, a avut loc vineri în Capitala, pe strada Berzei. Din imaginile Realitatea.net se vede ca masina politiei a ajuns pe taxi.

- "Multumesc Ambasada Suediei din Bucuresti / Sveriges ambassad i Bukarest pentru atentia acordata fesului pe care l-am purtat duminica la protest. Pentru plimbari iarna, pe seara, in Piata Constitutiei sau Piata Victoriei, tin bine si sosetele de lana, lucrate manual, cum sunt cele impletite de femeile…

- Un autoturism a ars in totalitate pe bulevardul Unirii, la intersecție cu strada Lucian Blaga. Din fericire nu sunt victime. Mașina se afla in mers in momentul in care a izbucnit incendiul. Potrivit Agerpres, la fața locului au acționat doua mașini de stingere, una de descarcerare, o ambulanța…

- Mecanicii ne sfatuiesc ca, inainte de a ne porni masina, iarna, sa dam mai intai zapada jos, ca sa nu cada pe luneta sau sa nu fie purtata de vant pe alte masini sau pe carosabil. O greșeala clasica facuta de șoferi la pornirea motorului iarna este sa nu-l lase sa functioneze 2-3 minute inainte de a…

- Politistii maramureseni atrag inca o data atentia cu privire la respectarea legislatiei in domeniul rutier si recomanda conducatorilor auto sa circule cu prudenta, cu viteza adaptata conditiilor de trafic si meteo! Avand in vedere faptul ca este posibil ca partea carosabila sa fie umeda ori acoperita…

- O mașina marca Dacia Break a fost lovita de acceleratul Galați — București și, potrivit declarației conductorului de tren, șoferul ar fi vrut sa se sinucida pentru ca in momentul in care venea trenul nu a schițat niciun gest pentru a se feri.Șoferul este un barbat de 64 de ani, din localitatea…