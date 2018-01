Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul iranian a început duminica o sedinta speciala pentru a examina motivele izbucnirii protestelor antiguvernamentale de-a lungul tarii, informeaza dpa. Sedinta, convocata de o factiune reformista de parlamentari, are loc cu usile închise. Cu toate acestea, un comunicat…

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, a vrut sa ilustreze prin puterea exemplului faptul ca relatiile dintre Berlin si Ankara sunt pe cale de vindecare, conducandu-l pe omologul sau turc Mevlut Cavusoglu intr-un tur al orasului sau natal, Goslar (Saxonia inferioara, nord-vest), transmite dpa.Efortul…

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, a vrut sa ilustreze prin puterea exemplului faptul ca relatiile dintre Berlin si Ankara sunt pe cale de vindecare, conducandu-l pe omologul sau turc Mevlut Cavusoglu intr-un tur al orasului sau natal, Goslar (Saxonia inferioara, nord-vest), transmite dpa.…

- Scenariul unei eventuale iesiri a Poloniei din Uniunea Europeana (Polexit) 'este complet science fiction', a declarat vineri ministrul adjunct de externe polonez Konrad Szymanski, cand a fost intrebat la o emisiune difuzata de internet daca o astfel de evolutie ar fi una realista, informeaza…

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a transmis miercuri Uniunii Europene ca 's-a incheiat' epoca in care blocul comunitar putea 'sa se comporte ca un stapan' si a sustinut ca viitorul relatiilor Ankarei cu statele UE, dar si cu SUA, depinde de atitudinea acestor tari, informeaza…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a declarat miercuri la CCN Turk ca premierul israelian Benjamin Netanyahu si presedintele american Donald Trump sustin protestele antiguvernamentale din Iran, relateaza agentia Reuters. Cavusoglu a mai spus, potrivit canalului de televiziune,…

- Ministrul german de externe Sigmar Gabriel urmeaza sa inceapa miercuri o vizita de doua zile in Ucraina, ce va include o deplasare in zona de conflict din estul tarii, a anuntat Ministerul de Externe de la Kiev, informeaza dpa, potrivit agerpres. Insotit de omologul sau ucrainean Pavlo Klimkin, Gabriel…

- Ministrul german de externe Zigmar Gabriel va efectua o vizita de lucru în Ucraina, în perioada 3-4 ianuarie, a anunțat serviciul de presa al Ministerului de Externe al Ucrainei, scrie paginaderusia.ro La Kiev, Gabriel va avea discuții cu șeful Ministerului de Externe al Ucrainei,…

- Presedintele SUA Donald Trump, care si-a manifestat sprijinul pentru manifestatiile care au loc de joi in Iran, ar face mai bine sa se ocupe de "milioanele de persoane fara adapost si infometate" din SUA, a afirmat marti un purtator de cuvant al Ministerului de Externe iranian, relateaza AFP.…

- Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a acuzat, marti, dusmanii Iranului ca alimenteaza incidentele din republica si sa s-au unit impotriva regimului, dupa manifestatiile din ultimele zile, informeaza news.ro."In ultimele zile, dusmanii Iranului s-au folosit de diverse mijloace…

- Luni, Trump a acuzat regimul de la Islamabad ca gazduieste militanti extremisti si ca minte in privinta situatiei. Administratia de la Casa Alba ia in calcul retragerea a 255 de milioane de dolari alocati pentru autoritatile de la Islamabad. "Statele Unite au oferit in mod prostesc Pakistanului…

- Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, a declarat luni ca se asteapta ca relatiile tarii sale cu Germania sa se normalizeze in 2018, bazandu-se pe o legatura solida cu omologul sau german, Sigmar Gabriel, pe care l-a numit "prieten", relateaza site-ul agentiei DPA.

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, a sugerat marti ca viitorul acord al Uniunii Europene cu Marea Britanie cu privire la Brexit ar putea sa serveasca drept model pentru relatiile UE cu alte state, cum sunt Turcia si Ucraina, transmite agentia MIA. 'Daca putem ajunge la un acord inteligent…

- Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, a afirmat, joi, ca Brexit-ul este de neoprit, adaugand o ”rebeliune” in Parlamentul britanic nu va opri procesul de iesire al Regatului Unit din Uniunea Europeana, relateaza Politico.eu si Sky News.

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat vineri ca, in principiu, angajamentul Marii Britanii este ca toti cei care se afla pe teritoriul britanic si detin "acte in regula" sa beneficieze in continuare de acelasi statut si dupa iesirea acestei tari din Uniunea Europeana. "S-a încheiat…

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat vineri ca in ceea ce privește Brexit, in principiu, angajamentul Marii Britanii este ca toți cei care se afla pe teritoriul britanic și dețin "acte in regula" sa beneficieze in continuare de același statut și dupa ieșirea acestei țari din…

- Germania nu sustine decizia SUA privind Ierusalimul. Germania nu sustine decizia Administratiei Donald Trump de a recunoaste orasul Ierusalim drept capitala a Israelului, a declarat miercuri cancelarul german Angela Merkel, relateaza Agerpres . „Guvernul german nu sustine aceasta decizie, pentru ca…

- Ucraina nu și-a indeplinit obligațiile fața de NATO, incalcand grav drepturile minoritaților prin adoptarea noii legi a educației, a declarat miercuri la Bruxelles ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, transmite MTI. El a reiterat totodata apelul la stavilirea migrației, demers in care in opinia…

- Ministrul german de Externe, Sigmar Gabriel, a afirmat, marti, la Berlin, ca relatiile cu SUA „nu vor mai fi niciodata aceleasi dupa Trump“ si a avertizat ca institutii precum Uniunea Europeana si Organizatia Natiunilor Unite risca sa devina tot mai putin relevante, noteaza AFP si Deutsche Welle.

- Ministrul de externe irlandez Simon Coveney a confirmat luni ca Marea Britanie si Uniunea Europeana sunt 'foarte aproape de un acord final' privind frontiera irlandeza, intelegere care va garanta ca nu va avea loc o reintroducere a 'granitei dure' in interiorul insulei irlandeze, informeaza Reuters.…

- Moscova este pregatita sa continue cooperarea cu Bruxellesul pe tema crizei imigratiei, insa sa asteapta ca UE sa inceteze sa actioneze pe conform unui grup mic, dar foarte agresiv antirus din cadrul Blocului comunitar, afirma Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, potrivit agentiei Tass.…

- Ministrul german de Externe, Sigmar Gabriel, și-a anulat o calatorie in Irak, ce urma sa aiba loc in urmatoarele doua saptamani, dupa o disputa cu Bagdadul referitoare la o vizita in Kurdistanul irakian. ...

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, și-a anulat o calatorie in Irak, ce urma sa aiba loc in urmatoarele doua saptamani, dupa o disputa cu Bagdadul referitoare la o vizita in Kurdistanul irakian, a relatat joi revista germana Der Spiegel, citata de agenția DPA. Potrivit publicației,…

- China vrea sa se apropie de Europa. Proiectul mamut Noul Drum al Matasii reflecta ambitiile economice si geopolitice ale Beijingului: Un pericol sau o sansa pentru economia germana? Sosele si sine de mii de kilometri intre Asia si Europa, porturi si aeroporturi, uzine electrice, gazoducte…

- Șeful diplomației saudite, Adel al-Jubeir, a afirmat, duminica, in cursul unei reuniuni extraordinare a Ligii Arabe la Cairo, ca țara sa nu va sta cu "mainile incrucișate" in fața politicii agresive a Iranului, relateaza AFP. Tensiunile s-au intensificat în ultimele luni…

- Criza politica din Liban, pe fondul tensiunilor cu Arabia Saudita, ar putea avea 'consecinte directe' asupra Europei printr-un nou aflux de refugiati, a avertizat joi, la Berlin, ministrul libanez de externe, Gebran Bassil, transmite AFP. 'Destabilizarea Libanului (...) ar avea consecinte asupra…

- Franta este preocupata de 'tentatia hegemonica' a Iranului in Orientul Mijlociu, a declarat, joi, la Riad, seful diplomatiei franceze Jean-Yves Le Drian in cadrul unei conferinte de presa cu omologul sau saudit Adel al-Jubeir, mentionand in special programul de rachete balistice al Teheranului, potrivit…

- Ministrul de Externe al Arabiei Saudite a acuzat gruparea militanta Hezbollah de lansarea rachetei ce a lovit capitala Riyadh la ordinele venite din partea Iranului. Adel bin Ahmed, ministrul de Externe, a declarat luni pentru postul CNN ca Arabia Saudita considera atacul a fi un act de razboi din partea…

- Ministerul de Externe iranian a respins sambata "acuzațiile nefondate" impotriva Iranului lansate de prim-ministrul libanez demisionar Saad Hariri, informeaza AFP. Aflat în prezent în Arabia Saudita, Hariri și-a anunțat în cursul zilei demisia, spre…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a avut o "intalnire informala" cu omologul sau german Sigmar Gabriel sambata in sudul Turciei pentru a discuta "chestiuni dificile" la originea tensiunilor intre...

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a avut o "intalnire informala" cu omologul sau german Sigmar Gabriel sambata in sudul Turciei pentru a discuta "chestiuni dificile" la originea tensiunilor intre Ankara și Berlin, primul tete-a-tete dupa ce Turcia a eliberat luna trecuta…

- Ungaria si Bulgaria au o pozitie comuna în privinta problemelor cu care se confrunta Uniunea Europeana, precum migratia ilegala, si împartasesc raspunsul pentru abordarea acestora, a declarat vineri ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, dupa o întrevedere cu guvernul bulgar,…

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a declarat ca nu exista nicio dovada ca Moscova s-ar fi implicat in scrutinul prezidential desfasurat in Statele Unite in 2016, dupa ce fostii membri ai echipei de campanie a lui Donald Trump au fost inculpati in acest caz, informeaza postul France 24.…

- Ministrul de externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, si omologul sau german Sigmar Gabriel au avut vineri o prima discutie telefonica oficiala dupa eliberarea, saptamana aceasta, a unor activisti ai drepturilor omului in Turcia, informeaza agentia de presa dpa, conform agerpres.ro. Potrivit purtatoarei…

- Ministrul de externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, și omologul sau german Sigmar Gabriel au avut vineri o prima discuție telefonica oficiala dupa eliberarea, saptamana aceasta, a unor activiști ai drepturilor omului in Turcia, informeaza agenția de presa dpa. Potrivit purtatoarei de cuvânt…

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a declarat joi ca societatea turca nu mai sprijina aderarea la Uniunea Europeana din cauza 'dezamagirii si a resentimentelor' provocate de ascensiunea islamofobiei si a sentimentelor antiturce in interiorul Uniunii, transmite DPA, citat de AGERPRES.'Poporul…

- Afirmatiile presedintelui american Donald Trump potrivit carora Iranul nu respecta acordul nuclear iranian sunt o consecinta a situatiei politice din SUA si nu pot influenta implementarea intelegerii, a declarat sambata secretarul general al serviciului diplomatic al UE, relateaza agentia Tass.…

- Turcii nu mai vor in Uniunea Europeana din cauza ascensiunii islamofobiei. Declarația a fost facuta de ministrul de Externe de la Ankara, Mevlut Cavusoglu, in contextul tensiunilor tot mai mari intre țara sa și mai multe state din blocul comunitar.

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a participat la sfarsitul saptamanii trecute, la Londra la o „reuniune ministeriala informala” la invitatia omologului britanic, Boris Johnson, informeaza MAE. La reuniune au participat ministrii de Externe din Grupul Visegrad (Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia),…

- Doi politicieni germani au cerut ca Guvernul de la Berlin sa intensifice presiunile asupra Administratiei Erdogan, din cauza apropierii acesteia de Rusia. Stefan Liebich, deputat al formatiunii Die Linke (stânga), si Omid Nouripour, parlamentar al Aliantei '90/Verzi (centru-stânga),…

- Doi politicieni germani cer Guvernului de la Berlin sa intensifice presiunile asupra Administratiei Recep Tayyip Erdogan, acuzata de incalcarea drepturilor omului si imbunatatirea relatiilor cu Rusia, punand sub semnul intrebarii apartenenta Turciei la NATO, informeaza Die Welt. Stefan…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a criticat intenția liderului de la Casa Alba de a introduce noi sancțiuni Iranului. În același timp, președintele iranian, Hassan Rouhani, a spus ca țara sa își va dubla eforturile de a obține arme de aparare și ca își va extinde programul…

- Aflat la Sankt Petersburg pentru a participa la un forum parlamentar international, Larijani a subliniat ca actiunile SUA privind acordul nuclear iranian si politica de sanctiuni impotriva Iranului si a Rusiei pot provoca haos in relatiile internationale. "Se pare ca [SUA] au inceput anumite…

- Comparatiile intre Kosovo si Catalonia sunt lipsite de utilitate, iar dialogul dintre Belgrad si Pristina trebuie sa continue, intrucat progresul in acest sens conteaza foarte mult pe calea Serbiei spre Uniunea Europeana, a afirmat ministrul austriac de externe Sebastian Kurz, citat joi de agentia…

- Potrivit surselor citate, Carles Puigdemont trebuie sa raspunda pana luni, 16 octombrie, la ora 10.00, daca a proclamat ori nu independenta Cataloniei. In cazul in care premierul Cataloniei va raspunde afirmativ, Madridul ii va acorda un termen suplimentar, pana pe 19 octombrie, pentru a reveni…

- Disputa intre guvernul spaniol si liderii catalani cu privire la eforturile de independenta ale regiunii poate fi solutionata exclusiv prin discutii purtate in cadrul oferit de Constitutia Spaniei, a indicat miercuri ministrul de externe german, Sigmar Gabriel, transmite Reuters, conform agerpres.ro. …

- Desi a vorbit despre "promisiunea Brexit" dupa preluarea puterii, Theresa May a sustinut ramanerea in UE in cursul campaniei pentru referendumul pe tema Brexit. May a respins de la inceput cererile de organizare a unui nou referendum privind termenii acordului final de Brexit. Intrebata…

- Soarta minoritatilor maghiare nu este negociabila, a declarat marti ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, care a facut un apel la Ucraina sa anuleze prevederile legii educatiei intrucat acestea incalca drepturile minoritatilor, relateaza agentia MTI. Szijjarto a reiterat faptul…

- Soarta minoritaților maghiare nu este negociabila, a declarat marți ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, facand apel la autoritațile din Ucraina sa retraga prevederile din noua lege a educației care incalca drepturile minoritaților, transmite MTI. Șeful diplomației ungare…

- Universitatea de Vest din Timișoara a organizat, astazi, o conferința cu o tema inedita: provocarile de securitate din Balcani. La eveniment a participat și ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, care a precizat ca, in acest moment, Uniunea Europeana este cel mai mare finanțator strain al țarilor din…