Sighetu Marmaţiei vrea autobuze electrice Transportul in comun va suferi schimbari majore in localitatea maramureseana Sighetu Marmatiei, dupa ce primaria a initiat un proiect in valoare de patru milioane de euro, pentru achizitionarea unor autobuze electrice. Vehiculele si statiile de incarcare vor fi prima parte a unui proiect ce se va derula pe o perioada mai lunga. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol: adevarul.ro

