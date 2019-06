Sighetu Marmatiei: Condamnat pentru introducerea in tara si detinerea de droguri de mare risc, depus dupa gratii de politisti

Politistii de investigatii criminale din Sighetu Marmatiei au depistat ieri, pe raza municipiului, un tanar de 29 de ani, pe numele caruia magistratii Judecatoriei Sighetu Marmatiei au emis, la data de 31 mai, un mandat de executare a pedepsei inchisorii. Tanarul are de executat o pedeapsa de doi ani si noua luni inchisoare pentru comiterea infractiunilor de introducerea in tara si detinerea de droguri de mare risc, potrivit IPJ Maramures. Sigheteanul a fost depus in penitenciar in vederea executarii pedepsei. ZiarMM The post Sighetu Marmatiei: Condamnat pentru introducerea in tara si detinerea…