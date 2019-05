Stiri pe aceeasi tema

- La data de 23 mai, politisti din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Sighetu Marmatiei au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Tribunalul Maramures, pe numele unui barbat de 40 de ani, din municipiu, condamnat la o pedeapsa privativa de libertate. Barbatul are…

- Ieri, 9 mai, politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au depistat un barbat, de 56 de ani, pe numele caruia Tribunalul Maramures a emis un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea. Acesta are de executat o pedeapsa de doi ani inchisoare, pentru comiterea infracțiunii de trafic…

- Politistii Biroului de Investigatii Criminale Sighetu Marmatiei au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii. Pe raza municipiului a fost depistat un tanar de 21 de ani, pe numele caruia magistratii Tribunalului Satu Mare au emis un madat de executare a pedepsei inchisorii de 3 ani…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au pus ieri, 02 mai, in aplicare un mandat de executare e pedepsei inchisorii. Pe raza municipiului Baia Mare a fost depistat un tanar de 31 de ani, din judetul Gorj, pe numele caruia magistrații Judecatoriei Targu Carbunesti au emis la data de 10 aprilie…

- In cursul zilei de miercuri, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale al Poliției Municipiului Vaslui au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea emis de Judecatoria Vaslui pe numele unui barbat in varsta de 46 de ani, din municipiul Vaslui. Barbatul a fost condamnat…

- Ieri, 18 aprilie 2019, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Aiud l-au identificat si retinut pe un barbat de 30 de ani, din municipiu, care este posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii emis de Judecatoria Aiud. Barbatul a fost condamnat la executarea…

- La data de 18 aprilie 2019, politistii Compartimentului Urmariri din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale al Inspectoratului de Politiei Judetean Alba l-au identificat si retinut pe un barbat de 36 de ani, din Alba Iulia, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii emis de Judecatoria…

- La data de 11 aprilie 2019, in jurul orei 17.45, politistii din cadrul Secției 2 Politie Vintu de Jos au identificat si retinut pe un barbat, de 60 de ani, din comuna Vintu de Jos, judetul Alba, care poseda mandat de executare a pedepsei inchisorii pentru infractiunea de ,,conducerea unui vehicul sub…