„Guvernul Romaniei a votat in Consiliul Uniunii Europene (UE) reducerea alocarilor pentru fermierii afectați de pesta porcina africana (PPA) in Bugetul UE 2019, la o saptamana dupa ce solicitasem in Parlamentul European creșterea cu 110 milioane de euro a alocarilor pentru PPA in bugetul UE de anul viitor. In data de 30 august a.c., am depus in Parlamentul European doua amendamente la proiectul de buget al Uniunii Europene pentru 2019 in care solicitam alocarea, in total, a 110 milioane de euro pentru despagubirea fermierilor din statele membre ale Uniunii Europene afectați de pesta porcina africana,…