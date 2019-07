Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan ii cere premierului Viorica Dancila explicații privind declarația din Parlamentul European referitoare la intenția Romaniei de a gazdui o agenție europeana pentru securitate cibernetica. Acesta spune ca agenția are deja sediul in Atena, capitala Greciei.Prima…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan ii cere premierului Viorica Dancila explicații privind declarația din Parlamentul European referitoare la intenția Romaniei de a gazdui o agenție europeana pentru securitate cibernetica. Acesta spune ca agenția are deja sediul in Atena, capitala Greciei, conform…

- Copreședintele Verzilor din PE, Philippe Lamberts, a intervenit astazi in plenul PE, cand Romania iși prezenta bilanțul la președinția rotativa a Consiliului UE, și a susținut ca spectacolul pe care-l da Guvernul Dancila ”nu este la inalțimea Europei și nici la inalțimea Romaniei. Romania merita…

- Alegerile pentru Parlamentul European reprezinta un moment in care trebuie sa decidem ce fel de reprezentanți ne dorim pentru Romania la Bruxelles. Pentru a conta la nivel european ne trebuie la Parlamentul European oamenii potriviți la locul potrivit, persoane care cunosc problematicile europene, care…

- Doua firme din Oradea ofera reduceri pentru clienții care voteaza pe 26 mai la alegerile europarlamentare. O firma de mobilier și o cafenea s-au alaturat demersului inceput de compania de turism Paralela 45, care ofera o tragere la sorți a unor vacanțe pentru persoanele care pot demonstra ca au fost…

- ​Ministrul Muncii, Marius Budai, îi raspunde lui Siegfried Mureșan, susținând ca România nu-și putea depune candidatura pentru a gazdui sediul Autoritații Europene a Muncii(AEM) deoarece deține președinția rotativa a Consiliului UE, în mandatul careia s-a înființat acest…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, spune ca Guvernul va adopta, miercuri, in sedinta, Ordonanta de Urgenta privind referendumul, prin care AEP interzice implicarea autoritatilor publice in campania pentru referendum. Intrebata de ce vrea sa limiteze implicarea șefului statului in promovarea refendumului…