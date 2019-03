#șîeu Camera de Comerț și Industrie a României se alătură campaniei "România vrea autostrăzi" ​Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) se alatura campaniei &"România vrea autostrazi&", inițiat de omul de afaceri Ștefan Mandachi, cel care a construit primul și singurul metru de autostrada din Moldova, pentru care a cheltuit 4.500 de euro și care va fi inaugurat în timpul protestului național de 15 minut, se arata într-un comunicat de presa al organizației.

&"Lipsa de infrastructura îl împinge pe omul de afaceri din România sa creasca prețul la transport și în acest fel sa piarda competiția cu țarile din jur.

Sursa articol: hotnews.ro

