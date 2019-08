Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputatul PNL Siegfried Muresan precizeaza ca doar Romania si Italia nu au trimis pana acum propuneri oficiale pentru pozitia de comisar european si ca, din aceasta cauza, Romania a pierdut pozitia de vicepresedinte al Comisiei Europene si sansa de a primi un portofoliu important in executivul european.…

- „Singurele doua state din Uniunea Europeana care nu au trimis pana acum propuneri oficiale pentru pozitia de comisar european sunt Italia, care nu are guvern, si Romania, care are Guvernul Dancila. Ce s-a intamplat si ce urmeaza? Pana in acest moment 25 de state membre ale Uniunii Europene au trimis…

- Una dintre explicațiile deciziei luate de Ramona Manescu, care a sfidat decizia ALDE de rupere a coaliției cu PSD și a ramas ministru de Externe, este posibilitatea de a fi nominalizata pentru postul de comisar european, au declarat pentru G4Media.ro surse politice. "Calculul se bazeaza pe probabilitatea…

- Premierul Viorica Dancila se va intalni marti, la Bruxelles, cu viitorul presedinte al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, context in care cei doi oficiali ar putea discuta atat despre portofoliul care va reveni Romaniei in cadrul Colegiului Comisarilor, cat si despre propunerile tarii noastre…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca astazi va avea o deplasare la Bruxelles pentru a discuta cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre pozitia de comisar european din partea Romaniei, potrivit Mediafax. „Am vorbit saptamana trecuta (cu seful statului – n.r.) despre comisarul…

- ​​Premierul Viorica Dancila se întâlnește, marți, la Bruxelles, cu noul președinte al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit agendei oficiale a șefei guvernului de la București. Potrivit unor surse politice, Viorica Dancila va discuta despre nominalizarile pe care Guvernul…

- Rovana Plumb și Dan Nica vor susține, miercuri, interviurile cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru funcția de comisar european, au declarat surse de la Bruxelles, pentru Mediafax.„Interviurile urmeaza sa aiba loc azi (miercuri-n.r)”, au afirmat sursele citate.Premierul…

- A trecut o saptamana de la acordul din Consiliul European asupra noilor titulari ai functiilor de varf in Uniunea Europeana. Desigur, doamna Ursula von der Leyen va trebui sa treaca de doua voturi in Parlamentul European (PE): primul va fi unul personalizat, in cursul acestei luni, iar in eventualitatea…