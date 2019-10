Vin cu papricaş, după reţeta Buziaş

Va fi mare sărbătoare la Buziaş la sfârşitul acestei săptămâni. Ajuns la cea de-a XI-a ediţie, "Festivalul papricaşului şi vinului" va avea loc în 12 şi 13 octombrie, în Parcul Central, intrarea dinspre Baia 1.