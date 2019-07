Toti kilometrii de autostrada care s-au dat in folosinta in ultimii ani au fost inceputi in timpul guvernarilor de dreapta, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, europarlamentarul PNL Siegfried Muresan.



"Toti kilometrii de autostrada care s-au dat in folosinta in ultimii ani au fost inceputi in timpul guvernarilor de dreapta din ultimii 10 ani. In ultimii doi ani, nu numai ca nu s-a inceput nicio lucrare, nu s-a depus nimic la Comisia Europeana", a spus europarlamentarul PNL, aratand ca Guvernul are intarzieri privind absorbtia de fonduri europene pe mari proiecte de infrastructura,…