- Un schimb de replici a avut loc, vineri, intre europarlamentarii romani. Siegfried Muresan (PNL) a spus ca socialistii europeni vor prefera sa piarda 10 eurodeputati PSD decat sa continue rusinea de a imparti aceeasi familie europeana. In replica, Razvan Popa (PSD) l-a numit un mic "macovei".

- Europarlamentarul PPE Siegfried Mureșan a declarat sambata, la Sibiu, ca singurul motiv pentru care PSD mai este membru al socialiștilor europeni este acela ca partidele socialiste sunt "la pamant" in Germania, "slabe" in Franța, Italia, in timp ce in Polonia sunt "aproape inexistenți".

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan a declarat, pentru Adevarul, ca „PSD nu participa la dezbaterile europene si nu poate obtine nimic pentru Romania in Europa, la fel cum a pierdut gazduirea Agentiei Europene a Medicamentului si a votat taierea fondurilor pentru fermierii afectati de pesta porcina…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan sustine ca Guvernul Dancila a votat in Consiliul UE reducerea alocarilor pentru fermierii afectati de pesta porcina africana in Bugetul UE 2019. In urma cu cateva zile, Siegfried Muresan a solicitat in Parlamentul European cresterea cu 110 milioane de euro a alocarilor…

- Premierul Viorica Dancila a avut nevoie de translator la intalnirea de miercuri cu presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani.„In zilele noastre interpretii se mai folosesc la intalniri cu politicieni din China, Vietnam sau Iran, dar nu se mai folosesc la intalnirile intre europeni.…

- "Cred ca acest referendum va avea un impact politic si e evident ca acesta este si obiectivul PSD, de a initia referendumul acum. Acest partid spera sa aiba beneficii de pe urma convingerilor oamenilor si da, cred ca referendumul trebuie privit si in aceasta cheie politica. Noi, ca partid, suntem…

- Europarlamentarul Catalin Ivan a trimis, luni, socialistilor europeni o solicitare privind excluderea PSD din familia politica social-democrata, precum si demisia sa din grup incepand cu data de 1 octombrie, in cazul in care nu se va lua o decizie legata de protestele care au avut loc in 10 august la…

- Consilierul local PNL Ilie Birzu este la un pas de a-și pierde mandatul. Colegii sai din Organizația Municipala a PNL au votat pentru a-i retrage sprijinul politic, dupa ce Birzu nu a votat la fel ca restul aleșilor liberali la ultima ședința de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.