Sediul Parlamentului European este inchis complet, dar in interior activitatile programate continua, a declarat marti seara, pentru AGERPRES, europarlamentarul PNL Siegfried Muresan, aflat la Strasbourg.



"Da, eu sunt in Parlament, Parlamentul e incuiat, nu intra si nu iese nimeni, dar in interiorul Parlamentului munca programata continua. Tocmai ce am incheiat o dezbatere pe bugetul Uniunii Europene, deci in interior sedintele continua, dar Parlamentul e inchis, nu intra, nu iese nimeni", a declarat Siegfried Muresan.



Europarlamentarul PNL a precizat ca masura inchiderii…