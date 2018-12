Siegfried Muresan: Scrisoarea lui Teodorovici nu a convins pe nimeni. Consiliul Ministrilor de Finante a cerut Guvernului a patra oara sa se incadreze in tinta de deficit

Consiliul Ministrilor de Finante ai UE a cerut Guvernului PSD-ALDE, pentru a patra oara, sa se incadreze in tinta de deficit.



Consiliul a transmis trei recomandari Guvernului, in iunie 2017, decembrie 2017 si iunie 2018, in care solicita masuri pentru incadrarea in tinta de deficit, dar ele nu au fost respectate, arata europarlamentarul Siegfried Muresan.



Mai mult, subliniaza el, Guvernul a continuat sa creasca deficitul si sa se imprumute in numele romanilor pentru a acoperi gaurile din buget.



"Guvernul Dancila-Teodorovici ignora recomandarile UE si ne indreapta…