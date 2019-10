Siegfried Mureşan: Românii din diaspora vor vota mult mai mult decât e pe placul PSD Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan a declarat, duminica, la Focsani, ca romanii vor sa mearga la vot, iar in diaspora mai mult decat oriunde altundeva. "Exista cateva mituri prin care PSD incearca sa ne spuna de ani buni, chiar de 30 de ani, cum ca oamenii nu sunt interesati de politica, cum ca oamenii cred ca toti politicienii sunt la fel, cum ca romanii din diaspora nu vor merge la vot. Am vazut la multe randuri de alegeri, inclusiv la alegerile europarlamentare si la referendumul pentru statul de drept convocat de presedintele Romaniei, participari masive la vot. Romanii din diaspora vor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

