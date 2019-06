Stiri pe aceeasi tema

- Romania a exportat in primele doua luni ale acestui an cereale in suma de 373,4 milioane euro, cu 33,3% mai mult comparativ cu perioada similara din 2018, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Exporturile de porumb au totalizat 190,863 milioane euro, reprezentand 1,7% din…

- PSD reactioneaza la datele cu privire la cresterea economica, publicate miercuri de Institutul National de Statistica. Intr-un comunicat publicat pe pagina de Facebook a partidului, PSD solicita presedintelui, opozitiei, organismelor financiare internationale si analistilor sa isi ceara scuze."Romania…

- FOTO – Arhiva Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica din Romania, in primul trimestru al anului, au crescut cu 5,8% fata de aceeasi perioada din 2018, ajungand la aproape 2,32 milioane, dintre acestea 19,2% fiind reprezentate de catre turistii straini, arata datele publicate de Institutul…

- Veniturile Bulgariei din turism au urcat cu 6% anul trecut, la 8,4 miliarde de leva (aproximativ 4,29 miliarde de euro), a anuntat marti ministrul Turismului, Nikolina Angelkova. In perioada 2015-2018, veniturile de pe urma vizitatorilor straini au urcat cu 34%, a adaugat oficialul bulgar,…

- Economia italiana a crescut cu aproximativ 0,1% in primul trimestru din 2019, a estimat Banca Centrala a Italiei, sugerand ca tara a depasit recesiunea in care a intrat in a doua parte a anului trecut, transmit ANSA si Reuters. In buletinul sau economic trimestrial, Banca Italiei a informat…

- Romania a exportat anul trecut cereale in suma de 1,018 miliarde euro in tarile Uniunii Europene, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Peste jumatate din aceste exporturi (577,9 milioane euro) au avut ca destinatie Spania, Italia si Germania. Astfel, in Spania…