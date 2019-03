„Ca europarlamentar si, mai ales, cand negociam Bugetul UE, am reprezentat Parlamentul la numeroase runde de negocieri cu Consiliul de Ministri ai UE. Din experienta acestor intalniri, va pot spune ca pozitia Parlamentului, care sustine candidatura Laurei-Codruta Kovesi, are mai multe sanse de castig in aceasta negociere”, a scris Siegfried Muresan pe Facebook.

El precizeaza ca „Parlamentul European are o pozitie extrem de ferma, stabilita ca urmare a unei audieri publice si a doua runde de vot democratice si transparente”, iar „Consiliul are o pozitie slaba deoarece nu are o asumare…