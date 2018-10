Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a scazut in luna septembrie la 5,03%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). In august, rata anuala a inflatiei a crescut la 5,1%, dupa ce in iulie scazuse la 4,56%.…

- Mergând în zi de sarbatoare pe drumurile din satele R. Moldova, m-am convins a nu știu câta oara ca țara noastra se scufunda tot mai adânc, iar eroi care ar putea s-o salveze de la înec ma tem ca nu mai exista. Tineri, batrâni și mulți adolescenți se îneaca…

- Programul de guvernare al Partidului Democrat din Moldova este bazat pe Acordul de Asociere cu Uniunea Europeana. Mai mult decat atat, PDM este singurul partid care din 2009 incoace a asigurat parcursul european al tarii noastre.

- Vicepresedintele ALDE, deputatul Marian Cucsa, sustine ca politicieni din opozitie, alaturi de unii europarlamentari, urmaresc denigrarea Romaniei in Parlamentul European pentru a castiga capital electoral. El afirma ca "politicienii romani care isi denigreaza tara la Bruxelles nu mai au ce cauta…

- Europarlamentarul Catațin Ivan a trimis colegilor sai din grupul socialiștilor europeni, o solicitare cu privința la excluderea PSD din S&D și demisia sa, cu efect din 1 octombrie, din grup, daca nu se va lua nicio decizie privind protestele care au avut loc pe 10 august in Romania. „Acest text a ajuns…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi ca va vizita Lituania pentru a reechilibra ''relatiile nu totdeauna amicale'' dintre Israel si Uniunea Europeana (UE), fiind prima vizita a unui sef de guvern israelian in aceasta tara, relateaza AFP preluata de Agerpres. ''Doresc sa se…

- Uniunea Europeana a respins, joi, propunerea Marii Britanii de a i se permite colectarea, in locul Uniunii, a taxelor vamale de la granita Regatului Unit, relateaza Sky News. “Uniunea Europeana nu poate si nu va delega aplicarea politicilor si regulamentelor ...

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, impreuna cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, au anuntat miercuri ca au ajuns la un acord in ceea ce priveste relatiile comerciale dintre SUA si UE, care au decis sa colaboreze pentru a avea zero taxe, zero bariere si zero subventii pentru…