- Eurodeputatul Siegfried Muresan anunta ca la nivelul Parlamentului European s-a decis ca situatia justitiei din Romania sa fie dezbatuta in urmatoarea sesiune plenara, din februarie, in plenul de la Strasbourg, el considerand ca aceasta arata "ingrijorarea serioasa" existenta la nivelul Uniunii Europene…

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania infirma zvonurile legate de emiterea vreunui aviz din partea Comisiei de la Venetia cu privire la modificarile legior justitiei promovate in Parlament. 0 0 0 0 0 0

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat joi, la Romania TV, ca nu considera ca este necesara o ordonanta de urgenta pentru adoptarea Codurilor penale, apreciind ca acestea trebuie dezbatute in Parlament.

- Circa 300 de oameni s-au adunat sambata seara in Piata Victoriei din Capitala pentru a protesta fata de modificarile aduse legilor Justitiei. Manifestantii s-au organizat pe Facebook, iar la ora 19.00 au pornit in marss spre Palatul Parlamentului.

- Adoptarea legilor Justiției in Legislativul roman a iscat un scandal in Parlamentul European. Eurodeputatul PSD Viorica Dancila a lansat un atac la adresa lui Peter Simon, europarlamentar al Aliantei Progresista a Socialistilor si Democratilor (S&D), din care face parte si PSD, dupa ce acesta a afirmat…

- Europarlamentarul PSD Viorica Dancila considera necolegiala si generata de lipsa de interes in a se informa reactia lui Peter Simon (Alianta Progresista a Socialistilor si Democratilor - S&D, din care face parte si PSD), care a afirmat ca actiunile Parlamentului privind legile justitiei sunt…

- Europarlamentarul german Peter Simon (Alianta Progresista a Socialistilor si Democratilor - S&D, din care face parte si PSD) spune la RFI ca actiunile Parlamentului privind legile justitiei sunt "inacceptabile" si califica situatia din Romania drept "ciudata". El se arata "absolut sigur ca evenimentele…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan explica pe pagina sa de Facebook cum se face, de fapt, un buget de stat profesionist, dupa ce Parlamentul a aprobat, vineri, bugetul pe 2018. In conditiile in care Parlamentul a inceput munca pe bugetul pentru 2018 la sfarsitul lunii noiembrie, Muresan arata…

- Președintele Partidului Popular European (PPE), Joseph Daul, a tras, joi un semnal de alarma, dupa adoptatea joi in Senat a legilor Justiției, ca atrage atenția ca independența justiției din Romania este in pericol. Reacția acestuia vine ca urmare a votului privind modificarea legilor justiției din…

- Noi proteste fata de modificarea legilor justitiei Protest al studentilor Facultatii de Drept din Universitatea Bucuresti. Foto: Sergiu Stet Protestele fata de modificarea legilor justitiei au continuat si miercuri, 20 decembrie. Câteva sute de persoane…

- Protest mut. Sute de studenți ai facultaților de drept din Bucureși și Iași, nemulțumiți de modificarile aduse codului penal și legilor justiției, au stat cate 30 de minute pe treptele instituțiilor de invațamant, in liniște, cu Constituția in mana sau legați la ochi.

- Alianta Nationala a Asociatiilor Studentesti din România (ANOSR) anunta ca se alatura protestelor în strada, afirmând ca modificarile impuse în Parlament la Legile justitiei, precum si cele preconizate în

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, ii cere lui Mihai Tudose printr-o scrisoare deschisa sa-si foloseasca atributiile functiei de premier pentru a stopa modificarile legilor Justitiei propuse de coalitia PSD-ALDE. "Va somez sa luați atitudine fața de acest derapaj de la democrație in acest moment", scrie…

- 'Se intampla lucruri in sistemul judiciar din Romania la care Consiliul Superior al Magistraturii nu poate ramane inactiv. Propunerea mea de suplimentare a ordinii de zi vizeaza aderarea la mesajul presedintelui CSM transmis ieri, prin intermediul sectiilor deschise Parlamentului si plus adoptarea…

- Judecatori și procurori din județul Cluj protesteaza in fața Tribunalului, in tacere. Aceștia iși manifesta astfel dezacordul fața de modificarile adoptate de Camera Deputaților la pachetul legilor Justiției și fața de amendamentele propuse la Codul penal și Codul de procedura penala. In cursul zilei…

- Intr-o postare pe Facebook, fostul premier critica nu doar modificarile aduse legilor justiției ci și graba și metoda prin care coaliția de guvernare a ințeles sa promoveze schimbarile. Dacian Cioloș lanseaza un apel catre cetațeni rugandu-i sa nu ramana indiferenți. Intr-o postare pe Facebook, fostul…

- Romania trece in aceste zile printr-o perioada de tristete si de doliu odata cu trecerea in nefiinta a Regelui Mihai. La un alt nivel, se observa insa un strat de tristete si de doliu pricinuit de posibila moarte a democratiei - scrie conferentiarul universitar Adrian Nita pe blogul sau de pe adevarul.ro.

- Presedintele Klaus Iohannis recomanda Parlamentului sa abordeze cu maxima raspundere modificarile legislative in domeniul Justitiei, precizand ca acestea vor avea efecte pe termen lung. ”Mi se par prea ample si facute la prea mare viteza”, a spus șeful statului, la Bruxelles, el menționand ca vor exista…

- Presedintele Klaus Iohannis este sceptic fata de modificarea legilor justitiei si ii cere Parlamentului maxima responsabilitate, avand in vedere consecintele acestor legi: Klaus Iohannis: Din capul locului, mi-am exprimat scepticismul in privinta acestor modificari, care mie mi se par prea ample si…

- Ambasadorul Canadei in Romania, Kevin Hamilton, a declarat marti, la Iasi, ca tara sa, alaturi de alti parteneri internationali, este ingrijorata de modificarile la legile justitiei, sustinand ca intelege „pe deplin” nemultumirile oamenilor care ies in strada..Ambasadorul canadian la Bucuresti,…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a susținut, la o „masa rotunda”, la Targu Mures, alaturi de mai multi jurnalisti, ca modificarea legilor justitiei slabeste independenta sistemului judiciar si lupta anticoruptie, chestiuni de care ar putea profita Rusia. Un reporter i-a reamintit lui Hans Klemm…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a participat la o "masa rotunda" la Targu Mures, alaturi de mai multi jurnalisti. Diplomatul a combatut din nou modificarea legilor justitiei. Fara sa dea exemple concrete de modificari problematice, Klemm a sustinut ca se slabeste independenta sistemului judiciar…

- Forumul Judecatorilor din Romania si Asociatia Procurorilor din Romania solicita parlamentului respingerea modificarilor la legile justitiei. In opinia celor doua asociatii profesionale, modificarile ar afecta functionarea si independenta sistemului judiciar."Forumul Judecatorilor din Romania…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat joi, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, ca modificarea legilor Justiției ”va bulversa justiția romana”, iar ”dorința de a pune sub control acest domeniu este mai puternica decat rațiunea”, potrivit Agerpres. Prezent la sediul CSM,…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat joi, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, ca modificarea legilor Justitiei ''va bulversa justitia romana", iar ''dorinta de a pune sub control acest domeniu este mai puternica decat ratiunea''.

- Sute de persoane au protestat miercuri seara in fata Parlamentului, in timp ce in Camerei Deputatilor se dezbatea legea 303/2004 privind statutul magistratilor. Continuarea pe www.stirileprotv.ro.

- Sute de persoane protesteaza miercuri seara in fata Parlamentului, in timp ce in Camerei Deputatilor se dezbate legea 303/2004 privind statutul magistratilor. Continuarea pe www.stirileprotv.ro.

- “Indemnam Parlamentului Romaniei sa respinga propunerile care slabesc statul de drept si pun in pericol lupta impotriva coruptiei”, precizeaza un mesaj oficial al Departamentului de Stat de o duritate fara precedent dupa 1990 și facut public luni seara. Mesajul, neobisnuit de dur și dincolo de uzanțe,…

- Scrisoarea Departamentului de Stat al SUA, prin care se solicita Parlamentului sa stopeze proiectul de modificare al legilor justiției a produs multa agitație pe scena politica din Romania. O delegație a PNL s-a intalnit cu prim-ministrul landului Hessen si vicepresedintele CDU Germania, Volker Bouffier,…

- USR a cerut, marți, demisia lui Liviu Dragnea si a lui Calin Popescu-Tariceanu de la conducerea celor doua camere ale Parlamentului, dupa ce Departamentul de Stat al SUA și-a exprimat îngrijorarea în legatura cu intenția de modificare a legilor Justitiei în România, informeaza…

- Presa internationala scrie, duminica seara, despre protestele de la Bucuresti si din tara fata de proiectele de modificare a legilor justitiei. Zeci de mii de romani s-au strans la Bucuresti si in alte orase din Romania, duminica, pentru a protesta fata de aceste modificari, anunta agentia Reuters…

- O noua serie de proteste au loc duminica seara in mai multe orașe din țara, numarul participanților fiind, in cele mai multe cazuri, de cateva zeci sau sute. In unele orașe, numarul manifestanților a depașit 1.000 (Brașov, Craiova sau Iași), iar la Sibiu, conform unor surse, coloana care a marșaluit…

- Curtea Constituționala a Romaniei va discuta in 13 decembrie sesizarea USR cu privire la hotararea Parlamentului de inființare a Comisiei speciale pentru legile Justiției, au precizat vineri oficiali ai CCR. Uniunea Salvați România a anunțat joi ca a depus la Curtea Constituționala…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, marti seara, prezenta la o dezbatere pe tema modificarii legilor justitiei, ca in actualul proiect exista o incercare de a creste autoritatea ministrului justitiei asupra procurorilor, potrivit Romania TV.Exista o urgenta, nu stim de ce este justificata…

- Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi, a declarat marți ca exista o încercare de a crește autoritatea ministrului Justiției asupra activitații procurorilor, ceea ce ar afecta grav independența acestora, informeaza Agerpres. "În ceea…

- Florin Iordache a solicitat Birourilor Permanente ale Parlamentului suplimentarea hotararii prin care s-a infiintat comisia pe care o conduce cu urmatorul articol: „examinarea, modificarea si completarea, dupa caz, a tuturor actelor normative cu incidenta asupra justitiei, in vederea reformarii sistemului…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, joi, la Parlament, ca nu il intereseaza raportul MCV, ci ca in Romania sa nu mai existe abuzuri la adresa cetațenilor, din partea procurorilor și a judecatorilor. El a afirmat ca a pregatit mai multe amendamente la legile justiției, care prevad ca Inspectia…

- Comisia Europeana invita Romania sa indeplineasca toate recomandarile si anunta ca, spre sfarsitul lui 2018, va publica un nou raport de evaluare, se arata la finalul documentului facut public miercuri, care insista asupra necesitatii consultarii Comisiei de la Venetia in cazul numirii procurorilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca raportul MCV pentru România reprezinta un semnal de alarma de care coalitia de guvernare trebuie sa tina cont, iar daca actiunile Guvernului si Parlamentului vor continua, tara va face pasi înapoi în ceea ce priveste functionarea sistemului…

- Asociația Forumul Judecatorilor din Romania apreciaza ca Raportul CE din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare publicat miercuri este „unul extrem de critic” și confirma faptul ca „provocarile la adresa independenței sistemului judiciar din Romania reprezinta o serioasa sursa de ingrijorare…

- Reprezentantii procurorilor, cat si ai judecatorilor, intruniti in adunari generale, au cerut CSM emiterea unui aviz negativ si ”respingerea in bloc” a proiectelor de modificare a legilor justitiei intrucat ”contin necorelari si lacune si nu induc predictibilitate si stabilitate in sistemul judiciar…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, cu privire la disputele referitoare la legile justitiei, ca nu poate fi de acord ca in Romania sa existe vreo 'casta' care sa nu accepte reglementari din partea Parlamentului.'Nu cred ca exista si nu cred ca ar trebui sa existe vreo casta…

- „Duminica, ora 18, incepem protestele de strada pana cand guvernul și majoritatea parlamentara vor renunța definitiv la modificarea legilor justiției. In București și in fiecare oraș. Organizațiile semnatare cheama fiecare cetațean, fiecare asociație civica sau profesionala, fiecare partid…

