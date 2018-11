Siegfried Muresan a spus, intr-o conferinta de presa, ca presedintia Consiliului UE este cea mai buna oportunitate pe care Romania o are de cand a devenit membru UE, pentru ca putem influenta marile decizii europene, dar si sa punem teme romanesti pe agenda UE.

"Guvernul PSD - ALDE condus de Viorica Dancila are in acest moment zero credibilitate in UE si mi-e teama ca acest guvern va rata oportunitatile pe care aceasta presedintie le poate aduce Romaniei. Inseamna ca acesti oameni nu vor putea obtine nimic pentru romani in urmatorii ani si s-a vazut asta chiar in ultimele saptamani cand…