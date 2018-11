Siegfried Muresan: Guvernul PSD - ALDE are in acest moment zero credibilitate in UE

Stiri pe aceeasi tema

- Apar noi acuzații in scandalul privind pregatirea Romaniei pentru președinția Consiliului Uniunii Europene. Eurodeputatul PNL Siegfried Muresan a declarat, sambata la Iași, ca Guvernul vede preluarea președinției Consiliului UE ca pe o povara de care incearca sa scape ieftin, precizand ca Executivul…

- Eurodeputatul PNL Siegfried Muresan a declarat, sambata, la Iași, ca Guvernul vede preluarea președinției Consiliului UE ca pe o povara de care incearca "sa scape ieftin". El spune ca Executivul nu este capabil sa reprezinte bine Romania in Uniunea Europeana pentru a pune in valoare țara.

- Actuala guvernare are "zero credibilitate" in Uniunea Europeana, si ar putea rata oportunitatile pe care le poate aduce presedintia Consiliului Uniunii Europene, a afirmat sambata europarlamentarul PNL...

- Guvernul a aprobat vineri a doua rectificare bugetara din acest an, iar fata de prevederile initiale sunt 9,5 miliarde de lei in plus la venituri si 10,7 miliarde lei in plus la cheltuieli, a declarat vineri ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la Palatul Victoria. "Rectificările bugetare…

- Plenul Parlamentului European a votat astazi Raportul interimar al Parlamentului European privind Bugetul multianual al Uniunii Europene post-2020. Raportul cuprinde, printre altele, alocarea a 500 de milioane de euro pentru proiecte și acțiuni privind consolidarea și apararea statului de drept in…

- Președintele Colegiului Farmaciștilor din Buzau va coordona Grupul de lucru pentru Produse farmaceutice și Dispozitive Medicale al Consiliului Uniunii Europene pe perioada in care Romania va deține președinția Consiliului. Reprezentanța Permanenta a Romaniei pe langa Uniunea Europeana pregatește,…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan il acuza pe ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, ca minte pe subiectul despagubirilor financiare oferite de Comisia Europeana pentru fermierii romani afectati de pesta porcina. „Guvernul a votat fara sa clipeasca reducerile de fonduri. Acesta este un lucru…

- Pe langa proiectul de suplimentare a ajutorului pentru fermierii romani care au inregistrat pierderi din cauza virusului pestei porcine africane, Executivul de la Bucuresti a mai votat, sustine eurodeputatul Siegfried Muresan, si "reducerea cu 8,5 milioane de euro a alocarilor pentru masuri de urgența…