Siegfried Muresan explica de ce nu vom ajunge niciodata ca Suedia cu guvernanti invatati sa primeasca banii in plic

- Ministrul Finantelor va cere interventia Consiliului Concurentei privind fluctuatiile ROBOR si euro, iar institutia va fi obligata sa ofere rezultatele finale ale anchetei in numai 6 luni, a avertizat consilierul economic al premierului, Darius Valcov. El a lansat, de asemenea, un atac la presedintele…

- Potrivit autoritaților, OUG 114 a adus schimbari drastice pentru romani, intrucat romanii care au contribuit la Pilonul II de pensii iși pot transfera fondurile, in anumite condiții. "OUG 114 a venit cu optiunea de a aface transferul din Pilonul II de pensii. Aceasta optiune se poate realiza…

- Energia eoliana a asigurat vineri 20% din consumul de electricitate, ceea ce plaseaza Romania pe locul 4 in Europa, dupa Danemarca (81% din consum), Germania (37%) si Austria (23% din consum), relateaza Mediafax.Conform datelor furnizate de asociatia Wind Europe, energia eoliana a asigurat…

- Ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici si consilierul premierului Darius Valcov au prezentat masurile adoptate de Guvern, in ședința de vineri seara. Ordonanța de urgență care a provocat șoc pe bursă și reacție vehementă din partea specialiștilor a fost aprobată…

- Darius Valcov, consilierul pe probleme economice al premierului Romaniei, susține ca sunt multe state care nu s-ar bucura de evoluția economica a Romaniei, menționand ca partea de est a Europei are interese comune cu tara noastra, in timp ce vestul are interese opuse."Sunt multe tari care…

- Romania se afla pe ultimul loc in Europa in clasamentul cheltuielilor de sanatate pe cap de locuitor, cu 400 de euro, de 14 ori mai puțin decat Luxemburg, care conduce topul și unde se cheltuie 5.600 de euro pe cap de locuitor, conform Eurostat, informeaza mediafax. In coada clasamentului…

- Mii de migranti fara adapost si nevoiasi din UE, majoritatea romi din Romania, traiesc in conditii disperate si periculoase in Suedia, in timp ce autoritatile suedeze le neaga in mod deliberat accesul la cele mai de baza servicii, releva un nou raport al Amnesty International, facut public vineri.…

- Suedia este țara care se confrunta cu cea mai mare problema a diplomelor false. Televiziunea publica din Suedia a prezentat o ancheta despre cum asistenții medicali de acolo au venit cu diplome false eliberate de școli romanești, fara sa fi fost prezenți la cursuri.