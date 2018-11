Siegfried Muresan este de parere ca rezolutia este buna pentru poporul roman

Stiri pe aceeasi tema

- Rezolutia privind statul de drept din Romania, adoptata marti de Parlamentul European, "este buna pentru poporul roman", pentru ca ii apara pe "oamenii cinstiti" in fata politicienilor care "doresc sa slabeasca justitia" si "sa opreasca combaterea coruptiei", a declarat in plenul legislativului de…

- Intervenția violenta a poliției la protestele din august este condamnata in rezoluția privind statul de drept din Romania, adoptata marți de Parlamentul European. Rezoluția a primit 427 de voturi pentru, iar ea recomanda autoritaților sa se opuna masurilor ce dezincrimineaza ...

- Deputatul european Siegfried Mureșan (PNL/PPE) a susținut motivele ce l-au facut sa voteze rezoluța din Parlamentul European.„De doi ani de zile, romanii ies in strada cu steagul Uniunii Europene in spate, cerand sprijinul UE pentru apararea democrației și a statului de drept din Romania.…

- Europarlamentarii din grupul PPE sunt deranjati de perceptia ca rezolutia care va fi votata marti de Parlamentul European priveste Romania, nu Guvernul PSD-ALDE, spune eurodeputatul PNL Theodor Stolojan, membru in grupul PPE. El precizeaza ca se va abtine la vot.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti, legat de rezolutia care urmeaza sa fie adoptata cu privire la Romania de catre Parlamentul European, ca aceasta este neobisnuita, mai ales ca vine cu o luna inainte de preluarea presedintiei Consiliului UE de catre tara noastra.

- "Domnul europarlamentar roman a facut o serie de amendamente pe care le prezinta in Parlamentul European, si nu in alta parte. Din pacate, din ce am vorbit si cu colegii de la Bruxelles, au fost amendamente facute totusi in mod chiar si eronat, vizand alte linii de buget decat ar fi fost normal.…

- In contextul in care Romania e criticata in Parlamentul European și amenințata cu menținerea MCV, motivandu-se ca s-au facut regrese in ceea ce privește sistemul de justiție, apar și primele dezinformari. Europarlamentara Renate Weber subliniaza ca a observat ca deja circula in fake news,…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan spune, dupa criticile dure facute guvernarii de la Bucuresti în Parlamentul European, ca Comisia Europeana înțelege exact situația din România.