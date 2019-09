Stiri pe aceeasi tema

- "Tot ceea ce s-a intamplat in ultimele zile - atat la votul din Parlamentul European, dar mai ales reactiile celor din tara - nu ma face sa am mai putina incredere sau apreciere pentru Rovana Plumb, dimpotriva. Rovana are, in continuare, sustinerea mea neconditionata. O cunosc de multi ani, am muncit…

- Viorica Dancila spune ca respingerea Rovanei Plumb pentru functia de comisar european pe transporturi, in Comisia JURI a Parlamentului European, nu o face sa aiba mai putina incredere sau apreciere pentru aceasta. Premierul precizeaza, sambata, intr-o postare pe Facebook, ca Rovana Plumb se bucura,…

- Viorica Dancila a reacționat astazi, printr-o postare pe Facebook, in legatura cu respingerea Rovanei Plumb pentru functia de comisar european pe transporturi, in Comisia JURI a Parlamentului European. Astfel, premierul precizeaza ca acest lucru nu o face sa aiba mai putina incredere sau apreciere pentru…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat, joi, pentru Mediafax, ca deși PSD a criticat partidele de opoziție în nenumarate rânduri, niciun europarlamentar român nu a votat împotriva numirii Rovanei Plumb în funcția de comisar european, la audierile din comisia JURI a Parlamentului…

- „Președintele ales Von der Leyen și președintele Sassoli au luat legatura. Un urmator pas, ne așteptam acum la o scrisoare din partea președintelui Parlamentului European, care sa conțina decizia Parlamentului European. Aceasta va trebui sa cuprinda și recomandarile comisiei JURI pentru ambii candidați…

- ​Prima reacție de la vârful PSD dupa respingerea Rovanei Plumb în comisia juridica a Parlamentului European. Secretarul general al Partidului, Mihai Fifor, da vina pe opoziție pentru situație, acuzând ca reprezentanții acesteia au sabotat și „sfâșiat candidatul propriei…

- Premierul Viorica Dancila a transmis joi, pe Facebook, un mesaj despre o ședința a Internaționalei Socialiste, la care a participat la New York, aceasta fiind prima comunicare a premierului dupa ce Rovana Plumb a primit vot negativ in comisia juridica a Parlamentului European pentru funcția de comisar…

- ​​Liberalii îi cer premierului Dancila sa se consulte cu președintele Klaus Iohannis și sa aiba acordul acestuia înainte de a face o noua nominalizare de comisar european, dupa respingerea Rovanei Plumb. „Solicit premierului Dancila sa nu mai faca nicio alta nominalizare de…